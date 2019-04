Los sistemas biométricos de las financieras son el nuevo blanco de los hackers

Según informes uno de cada cinco ataques informáticos están dirigidos a entidades bancarias, lo que impulsa a su vez la biometría del comportamiento

Un análisis publicado por IBM informó que al menos 19% de los ataques cibernéticos mundiales se dirigen a la industria financiera. Entre los principales objetivos se cuentan los ataques a cajeros automáticos, operaciones de compraventa de activos financieros y transferencias fraudulentas.

Asimismo según un informe de Kaspersky Lab, se espera que se disminuyan los ataques contra terminales PoS, pero se espera un incremento contra plataformas de pago en línea.

Se espera que las amenazas futuras serán más inteligentes y buscarán burlar los mecanismos de seguridad más innovadores, lo cual plantea nuevos desafíos para los desarrolladores. En este esquema, los sistemas biométricos y la autenticación de usuarios serán los próximos blancos de los hackers.

Ya se han producido algunas importantes filtraciones de datos biométricos en miras de los futuros ataques, por lo que los expertos de Forcepoint estiman que no falta mucho para que los ciberatacantes busquen manipular el software de reconocimiento facial para acceso a datos sensibles.

La esperanza del sector estará según el reporte en la biometría del comportamiento. Desde Eset Latinoamérica advierten sobre el uso de machine learning como herramienta de ataque: "A medida que las bases de datos de las organizaciones criminales se vuelven más exhaustivas, pueden ser utilizadas para informar al sistema de machine learning y crear nuevas medidas de ataque que hagan las campañas más efectivas"

Otras empresas que prestan servicios a financieras serán víctimas de ataques, por lo que Kaspersky Lab prevé más campañas de ingeniería social avanzada con correos electrónicos de phishing, vishing (llamadas telefónicas engañosas) y baiting (USB con malware) apuntadas a proveedores de sistemas de transferencia de dinero y/o casas de cambio.

A nivel de usuarios, el riesgo será mayor para los que empleen tarjetas sin chip o no usen autorización de dos factores en las transacciones. Por su parte según un informe las apps que prometen mayor seguridad al usar la banca móvil no proporcionan suficientes garantías a la vez que concluyó que dos tercios de las apps de antivirus de Android no funcionan debidamente.