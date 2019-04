Nos ganaron de mano: ¿qué país de Latinoamérica ya tiene 5G?

El operador anunció la llegada de esta tecnología a dos localidades y en las próximas semanas continuará con la extensión de la cobertura al resto del país

La Presidencia de Uruguay informó este miércoles que el operador estatal Antel, en conjunto con el soporte de Nokia, desplegó una red 5G con servicio comercial en la localidad balnearia de La Barra y en el municipio de Nueva Palmira, en los departamentos de Maldonado y Colonia, respectivamente.

"Es un hito para el Uruguay", aseguró Andrés Tolosa, presidente de Antel y encargado de realizar el anuncio junto a todo el directorio de la empresa y el Ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi.

En las próximas semanas, el operador planea continuar el despliegue de 5G en el resto del territorio nacional, en tanto que los dispositivos 5G comenzarán a comercializarse dentro de un mes.

Según destacó la compañía, las principales características del 5G son la gran velocidad de acceso de datos, "aumenta en el orden de diez veces la velocidad de acceso a Internet por los dispositivos móviles", y la baja latencia con una respuesta de red inmediata.

Las altas velocidades y la latencia ultra bajas de 5G pudieron ser comprobadas en el evento de lanzamiento. La nueva tecnología 5G permite tener una capacidad conexión de hasta un millón de dispositivos por km2, navegar a velocidades mayores a 1 Gbps, con una respuesta de red inmediata.

"5G ya es una realidad en América Latina. Siguiendo el ejemplo de Uruguay, pronto veremos nuevos anuncios de redes 5G en la región, trayendo más beneficios para los usuarios latinoamericanos como mayores velocidades de conexión y menor latencia en sus servicios de datos e Internet", destacó José Otero, Vicepresidente para América Latina de 5G Americas.

El experto explicó además que la 5G traerá grandes avances en distintas actividades de todas las esferas de la vida humana, a saber:

- Trabajo y las actividades económicas

- También el transporte

- Salud

- Educación

- Otros verticales

Esto será gracias a "varios adelantos clave de la tecnología: la capacidad de conectar masivamente dispositivos de Internet de las Cosas, las velocidades superando los gigabits por segundo, y la latencia ultra baja".

Otero agregó que "para facilitar la llegada de esta nueva tecnología y garantizar que estos beneficios se materialicen lo antes posible en sintonía con el resto del mundo, es necesario que el sector público y el privado colaboren en aspectos clave para el presente y el futuro de las telecomunicaciones".

Estos ítems son la "limpieza y asignación de las nuevas frecuencias de espectro radioeléctrico que se usarán para la 5G, la eliminación de las trabas y demoras en la obtención de permisos para la construcción de infraestructura, y la facilitación del acceso a dispositivos 5G en condiciones de asequibilidad para los ciudadanos latinoamericanos".

Durante el evento, se probaron las bondades de la nueva red 5G con un divertida propuesta: colocarse un par de anteojos e intentar meter un gol al arquero 5G.

El desafío fue muy exigente para los participantes, ya que debido a las altas velocidades y la latencia ultra baja de esta tecnología el arquero atajó casi todas las pelotas, según consignó América Economía.

Las radiobases 5G NR NSA (5G Nueva Radio No Autónoma, Release 15 del 3GPP) habilitadas utilizan 800 MHz de espectro radioeléctrico en la banda de frecuencias de 28 GHz, según detalló el operador.

Moncecchi felicitó a Antel y a Nokia por el trabajo conjunto que permitió alcanzar este logro. Y aseguró que se trata de un "anuncio país muy importante", ya que se trata de "la continuidad de un camino que no es solo de Antel, sino del Uruguay, que no tiene miedo a palabras como excelencia y liderazgo y que no tiene miedo a arriesgarse basado en el conocimiento generado; es el camino del desarrollo".