Esta es la forma en que las nuevas tecnologías son tus aliadas en épocas recesivas

Un estudio hecho con Oxford Economics sobre el uso de tecnologías como inteligencia artificial y machine learning impacta en áreas de Finanzas y TI

Un estudio global realizado por Oxford Economics y SAP Concur detectó que las nuevas tecnologías se consolidan como aliadas clave para alcanzar ese objetivo. En la región, el 72% de los ejecutivos latinoamericanos consultados afirmó que el mayor uso de la inteligencia artificial (IA) y de machine learning proporciona oportunidades para aumentar la eficiencia y la productividad.

Más tareas con menos recursos en la misma cantidad de tiempo. El eterno desafío al que siempre se enfrentaron las áreas de Finanzas y de IT de las organizaciones se ve hoy reforzado por un ambiente macroeconómico global recesivo y por un contexto dominado por la inflación y potenciales disrupciones de las cadenas de suministro.

La transformación digital fue clave también para que estos C-level tuvieran una mayor participación en las decisiones estratégicas: así lo considera el 66% de los encuestados en la región (la cifra está por debajo del número global, que asciende a 74%).

Por otra parte, 79% coincide en que sus funciones han crecido en importancia durante el uìltimo anÞo a la hora de establecer la estrategia general de la companñía, y 62% estima que esto tiende a crecer de cara al futuro.

Durante 2022, estos líderes latinoamericanos informaron una reducción de gastos del orden del 2,8% (contra un aumento en la encuesta global de 0,5%).

Nada menos que el 59% atribuye esa disminución al uso de nuevas tecnologías. La presión no disminuye: 47% estima que aumentar la eficiencia funcional es la prioridad estratégica en los próximos dos años.

La tecnología puede ser tu aliada en estas épocas

A la hora de evaluar qué tan útiles son diversos aspectos para superar los desafíos y cumplir con los objetivos de su función, los líderes de IT y Finanzas fueron confrontados con los de IA. En el ítem "mayor uso de la IA y automatización de procesos en la gestión de gastos, los primeros informaron una utilidad del 71%, contra un 90% de los segundos.

Brechas similares se notaron en "captura de solicitudes casi en tiempo real de gastos, viajes y facturas" (79% vs. 87%), "uso de tableros de analíticas e informes" (75% vs. 82%), "integración de plataformas de gestión de gastos internas con aplicaciones de terceros (61% vs. 77%), "actualizar regularmente las políticas de gastos de los empleados" (66% vs. 75%) e "integración de procesos de gestión en una única plataforma" (56% vs 69%).

Por otro lado, al igual que los ejecutivos de todo el mundo, los encuestados latinoamericanos afirman que su principal objetivo funcional es aumentar la eficiencia (42%), seguido de aumentar su participación en el mercado (37%). Sin embargo, hay obstáculos que se interponen en el camino: la dificultad para implementar cambios en la cultura de la compañía (31%), la digitalización de las operaciones manuales (31%) y la gestión de cantidades cada vez mayores de datos (30%) son los principales desafíos.

"Los ejecutivos de Finanzas y TI de Ameìrica Latina estaìn allanando el camino para que otros aumentenla eficiencia funcional en sus organizaciones e incrementen su propia posicioìn en todas sus organizaciones", explicó Denis Tassitano, Vicepresidente de SAP Concur para Latinoamérica.

"Tienen aún una enorme ventana de oportunidad aprendiendo de otros líderes organizacionales que ya están obteniendo aún un mayor provecho de las nuevas tecnologías", concluyó.