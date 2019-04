Con Classmate ya no tendrás problemas en encontrar profesores para tus clase particulares

Egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires, crearon Classmate, plataforma que permite conectar alumnos con profesores para agendar clases particulares

Según un estudio realizado por los estudiantes creadores de la plataforma, hay una problemática en encontrar clases y profesores particulares que satisfagan sus necesidades.

De la misma manera, en un desequilibrio entre oferta y demanda, también los profesores se enfrentan al desafío de conseguir nuevos alumnos y organizar sus clases.

Entonces decidieron crear un intermediario virtual entre ambos. Un "Uber para encontrar profesores particulares".

En la Argentina existen 3 millones de estudiantes secundarios, de los cuales 1.8 millones necesitan apoyo extraescolar. La información viene de un estudio realizado por Martín Nieponice, Santiago Dunayevich, Maximiliano Sassoon y Tomás Arrachea, quienes egresaron del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) el año pasado.

Ellos idearon Classmate, una plataforma que permite conectar alumnos con profesores para agendar clases particulares. Tienen 19 años (excepto Nieponice, de 18) y en 2018 participaron de un curso de emprendedores en la escuela denominado "CNBA Emprende".

"El CNBA hace una encuesta todos los años a los alumnos que terminan quinto año. Una de las preguntas es si recurriste a apoyo extraescolar. Ahí detectamos que la mayoría, alrededor del 60 o 70% había dicho que había tomado clases particulares en más de una oportunidad", señala Nieponice.

Y agrega: "Nosotros mismos, cuando arrancamos con la idea, hicimos nuestra propia encuesta en el colegio y nos dieron números bastante parecidos".

El mismo objetivo: emprender

Los 4 jóvenes son amigos de la escuela y egresaron en 2018. Hoy, Nieponice y Dunayevich cursan la carrera de ingeniería (industrial y química, respectivamente) en el ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires). Sassoon estudia geografía y Arrachea ingeniería industrial, ambos en la UBA.

"Lo importante cuando uno emprende es detectar un problema en la cotidianidad", expresa muy seguro Nieponice. Semanas atrás, el joven presentó su proyecto en un evento en el que estuvo presente el rey de España Felipe VI, durante su visita a la Argentina.

"Producto de las clases de ´CNBA Emprende´, ganamos un concurso de la Caixa y viajamos los 4 a Barcelona. Allá pudimos estar en contacto con un montón de otros proyectos, la mayoría locales, pero también había otros de países como Ghana, Colombia o Perú. Participamos de talleres, desde emprendimiento social hasta prototipado", indica Nieponice.

El joven explica que Classmate abarca una problemática global. "Cuando hacemos un pitch (propuesta), la primera pregunta que hacemos al auditorio es cuántos tomaron una clase particular. En la Argentina o en España, la mayoría levanta la mano. La problemática trasciende fronteras. Y es un nicho que en la Argentina no está cubierto", asegura.

"Profesor ideal", búsqueda de inversores y desarrolladores

La plataforma se encuentra en vías de desarrollo. "Nuestra idea es que el alumno tenga varias formas de buscar un profesor. Quien tenga que buscar una clase lo antes posible, puede ordenarla por fecha y en base a eso, ver las opciones de todos los profesores que estén disponibles en la zona, con precios, y calificaciones de alumnos, así encontrar al profesor ideal", explica Dunayevich.

Classmate fue lanzada el año pasado en Instagram

En 2018, los jóvenes comenzaron a darle vida al proyecto de Classmate en el CNBA. "Lanzamos la plataforma a través de Instagram, un poco analógicamente, teníamos una base de profesores armada, y le decíamos a la gente que podía pedirnos profesores a través de las redes sociales y nosotros les pasamos las opciones que tenemos", dicen.

Continúan: "Esa es nuestra prueba piloto, la idea es este año abrirnos a otros colegios y empezar a desarrollar en paralelo la aplicación ya de forma concreta, y poder darle todas las funcionalidades que nosotros buscamos desde un principio".

Como Uber, pero de profesores particulares, así sería la app de Classmate

"En un inicio la idea es no cobrarle a los profesores, para formar esta masa crítica de usuarios. No tenemos claro si vamos a cobrarles, aunque el proyecto plantea cobrarles tarifa plana, lo pensamos en $100. Sería una tarifa plana menor al costo de una clase, para que el profesor no llegue a perder lo que gana por una clase", explican.

Classmate será una app móvil y web. Hoy están buscando desarrolladores e inversores. Plataformas como Busca tus clases o Tus clases son competencia para ellos, pero saben que las búsquedas en esos servicios carecen de filtros, geolocalización o valoraciones, según cada caso.

Ese es un diferencial (y es lo que permite plantear la analogía con Uber) y saben que podría convertirse en su principal activo, concluyó Infobae.