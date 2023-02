Desde la fuente menos esperada: los ataques a tu privacidad pueden venir de lugares cercanos

Un estudio revela que el 44% de los argentinos en una relación cree que su pareja ha accedido a su dispositivo móvil sin su conocimiento

Avast publicó los resultados de una encuesta que circuló entre 1.000 argentinos que se encuentran en una relación amorosa, consultando si alguna vez tuvieron acceso al dispositivo móvil de su pareja.

El 44% de los argentinos en una relación (43% hombres vs. 44% mujeres) sospecha que su pareja ha accedido a su teléfono y otro 24% no está seguro (24% hombres vs. 24% mujeres). Menos de la mitad (46%; 44% hombres vs. 48% mujeres) de los argentinos que descubrieron que su pareja había quebrantado su privacidad los enfrentaron.

"Revisar el teléfono de alguien sin su permiso no es aceptable sin importar el estado de la relación", dijo Javier Rincón, Director Regional en LatAm para Avast. "Los resultados de nuestra encuesta demuestran que las personas se dieron cuenta que su pareja ha manipulado su celular al notar que los ajustes han sido alterados, que algo está diferente, que su pareja sabía su información privada compartida por mensajes o llamadas o, encontrando una app que ellos no habían instalado en sus celulares. Todas estas son red flags y puede ser que haya apps de stalkerware incluídas también.

"Así como menciona Javier, estos son indicios de que esa pareja es candidato a ser quien le aplique violencia" comenta Mabel Bianco, de Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), y agrega: "no debemos darle a nuestros novios /parejas datos de claves que les permite entrar a ver nuestros mails y redes porque es una forma de acabar con nuestra intimidad, eso es algo debemos proteger, tampoco debemos pedir reciprocidad porque eso les da derechos y es un signo importante de posible violencia" agrega Bianco.

Cómo las personas descubrieron que su pareja ha tenido acceso a su teléfonos

De los encuestados que sospechan que su pareja ha tenido acceso a su teléfono sin su consentimiento, 39% dijo que su pareja confesó el acto, 29% sorprendió a su pareja "con las manos en la masa", y 15% dijo que su pareja sabía cosas que ellos habían compartido privadamente a través de su teléfono.

La confrontación puede llevar al abuso

De aquellos que enfrentaron a su pareja luego de haber descubierto que habían accedido a su dispositivo móvil, la mayoría conversó sobre el incidente y aceptó no dejar que suceda nuevamente, sin permiso.

De aquellos que eligieron no enfrentar a sus parejas, el 31% quería ver si era un incidente de una sola vez, y un 11% tenía miedo de que se produjera una discusión.

"Si descubres esto lo que tenes que hacer es cambiar las claves y luego ves como le planteas a tu pareja el hecho, porque el que lo haya hecho sin decirte es más grave y mayor indicio de que quiere espiarte y eso no es un hecho normal ni menos implica que te quiere mas como a veces lo pintan ", dice Bianco de FEIM; y agrega: " si te lo dijo es mejor pero eso no quita que no tenés que cambiar las claves y no permitirle que siga entrando a tu espacio en redes"".

"Siempre tenés que cuidarte de las represalias y no debes permitir el más mínimo gesto de agresión, porque tradicionalmente en el ciclo de la violencia después de la agresión verbal o de cualquier tipo piden disculpas y prometen no hacerlo nunca mas, pero la experiencia nos indica que reiteran, por eso debes consultar a algún lugar con especialistas para que te ayude a entender y ver esa relación y como superarla . No quieras sin ayuda querer cambiar al otro , eso es riesgoso".

Cómo detectar, protegerse y eliminar stalkerware

Entre los signos de la presencia de stalkerware en un dispositivo móvil se encuentra el empeoramiento repentino e inesperado del rendimiento del dispositivo. Las ralentizaciones o congelaciones más frecuentes pueden ser causadas por el stalkerware. Ajustes cambiados sin consentimiento, por ejemplo una nueva página de inicio del navegador, nuevos iconos en el teléfono, un motor de búsqueda por defecto diferente, u otros cambios que no hayan sido hechos por el dueño del dispositivo, pueden deberse a stalkerware. Recibir mensajes extraños, como una avalancha repentina de ventanas emergentes o mensajes de error de programas que antes siempre funcionaban bien, también puede indicar la existencia de un software espía.

Te puede interesar La inteligencia artificial, en boca de todos: conocé el top 5 de desarrollos en todo el mundo

Las personas que creen que hay un riesgo por stalkerware deben proteger su teléfono de accesos físicos no autorizados y asegurar su teléfono o dispositivo utilizando factor de autenticación de dos pasos, como un pin de acceso y una segunda forma de confirmación de identidad como un email de respaldo o huella digital. Además, un producto antivirus fiable para teléfonos móviles tratará el stalkerware como un PUP, programa potencialmente no deseado, y ofrecerá a los usuarios la opción de eliminarlo.