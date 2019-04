La licencia para conducir se tramitará en el día y ya se puede llevar en el celular

Desde de ahora, en algunas sedes de la ciudad de Buenos Aires se podrá tramitar un turno urgente para renovar la licencia en el día pagando un diferencial

Hasta ahora, la burocracia que ha rodeado a muchos trámites ha generado dolores de cabeza a más de uno. Las esperas interminables, el papelerío en muchos casos excesivo y los turnos por orden de llegada han sido solo algunas de las pesadillas por las que muchos han pasado a lo largo de su vida.

Pero esto está cambiando. Uno es el caso del registro para conducir. A partir de ahora, se podrá tramitar un turno urgente para renovar la licencia pagando un diferencial y obtenerlo en el día.

Esta licencia saldrá 3.380 pesos y está disponible, por el momento, en ocho sedes de la ciudad.

Para poder acceder al turno urgente se deberá cumplir con los siguientes requisitos necesario: DNI con domicilio en CABA, no tener infracciones, contar con el certificado de antecedentes de Tránsito (CENAT), tener la charla de seguridad online realizada, estudios médicos (preexistentes ya declarados en el trámite anterior o nuevos en caso de estar bajo algún tratamiento), Certificado de Antecedentes Penales abonado (en caso de ser categoría D), denuncia policial (en caso de robo o pérdida de la licencia) y certificado de legalidad (en caso de cambio de jurisdicción cuya licencia no posea formato nacional).

Esta modificación es generada por la Dirección General Habilitación de Conductores y Transportes, que depende de la Secretaría de Transporte de la Ciudad, como una manera de brindar una alternativa para quienes tienen una emergencia y deben actualizar su licencia en forma urgente.

Registro en el celular

Pero esto es solo un avance del sector de transporte, y específicamente de aquello relacionado con las licencias.

Hoy, los conductores ya pueden llevar su registro en el celular y próximamente sumarán las cédulas verde y azul, que estarán disponibles desde el teléfono celular.

En diálogo con iProUP, Oscar Agost Carreño, Subdirector Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, asegura que el proyecto de las cédulas digitales está pronto a su despliegue en todo el país.

"Estamos bastante adelantados. Nuestra parte del programa está prácticamente terminada, así que somos optimistas. Fijamos junio como mes tentativo, por las dudas, ya que depende de varias áreas", afirma el funcionario.

Ante la consulta de este medio, anticipa que la puesta en producción de esta innovadora solución no significa abandonar los documentos físicos; por el contrario, se trata de dos alternativas que coexistirán en el mediano plazo.

"La cédula en papel va a seguir existiendo unos años más, ya que no hay Internet en todos lados y muchas personas de mayor edad todavía no se han acostumbrado a lo digital. Como ciudadano, vas a poder elegir tener la opción física o no, ya que primero necesitamos un cambio cultural", explica Agost Carreño.

En el Registro saben del trabajo de difusión y educación que conllevan este tipo de innovaciones. En 2016, con la puesta en marcha del Título Digital, fueron testigos de cómo muchos jueces no entendían su uso y las administraciones públicas tenían dudas respecto a su gestión.

"Al principio había muchos miedos, que eran más abstractos que concretos. Persistía la sensación de no poder tocar algo fisico o pensar que si se hacía por computadora mucha gente se iba a quedar sin trabajo. Se trataba de inquietudes más amplias de lo que realmente implicaba el Título Digital como concepto específico".

Para "fidelizar" la propuesta entre empleados estatales, el ente gubernamental implementó su propio "plus por productividad": a más trámites realizados por día u hora, más dinero. Esta estrategia permitió acelerar procesos y captar muchas más solicitudes de manera online.

Los resultados fueron inmediatos: según Agost Carreño, los argentinos empezaron a recibir el título en la misma tarde en la que lo gestionaban.

Por otro lado, se acordaron descuentos para la transferencia digital (llegan hasta el 40%), ya que al necesitar menos recursos para estos trámites, se podía volcar directamente ese ahorro a beneficios para los ciudadanos.

Al respecto, aclara que la reducción que dispuso el Ministerio de Justicia nacional abarca aranceles y no los impuestos provinciales que rigen en cada jurisdicción. Del dinero que se cobra en una transferencia, aproximadamente 2/3 corresponde a tributos provinciales.

La posibilidad de hacer la transferencia de autos y motos por Internet, usando el 08 Digital, se implementó en septiembre de 2017 y, hasta el momento, se registraron 2,3 millones de transferencias.

Respecto a la cédulas, especifica que no se van a fomentar rebajas como las citadas, ya que en este trámite en particular no existe un ahorro de recursos sino que se duplican, algo que, sin embargo califica como "un cambio necesario".

Además, la versión física del documento seguirá estando disponible para aquellos que quieran retirarla y tenerla como respaldo en caso de contar con su variante en el smartphone.