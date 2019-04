Inteligencia artificial en expansión: crearon un coche autónomo con un sistema simplificado de aprendizaje

Con un sistema de navegación satelital, cámaras y aprendizaje automático un prototipo pudo recorrer sin problemas las calles de Cambridge, Reino Unido

Para acelerar el desafío en el desarrollo de autos que se manejen solos, una firma llamada Wayve en el Reino Unido, especializada en inteligencia artificial y manejo autónomo, presentó un sistema simplificado de aprendizaje automático. Con tan solo un grupo de cámaras y un sistema de navegación satelital y sin usar mapas de alta definición ni costosos radares y sensores la empresa logró recorrer las angostas calles de Cambridge en el Reino Unido.

La compañía emitió un comunicado en el que declara que "nuestro sistema solo es posible mediante el aprendizaje automático de punta a punta, con una tecnología que está disponible para todo el mundo. El prototipo pudo circular sin problemas en calles que nunca antes había recorrido con solo unas cámaras y una simple ruta de navegación satelital"

El sistema replica el proceso de aprendizaje humano que permite alimentar el conocimiento necesario para recorrer caminos no explorados previamente, a diferencia de otras plataformas de manejo autónomo que basan su aprendizaje en recorrer miles de kilómetros.

"El modelo utilizado se basa en el aprendizaje automático de las reacciones que tienen el volante, freno y aceleración del vehículo. De esta forma el cómputo de los datos proporcionados es muy eficiente, no requiere de un gran poder de cálculo y mucha menos energía respecto a otras plataformas", afirmó la compañía.

El próximo plan de Wayve será perfeccionar el sistema de aprendizaje en los autos eléctricos de Jaguar para poder escalar a un nivel superior este tipo de tecnología.