Boom NFT: Cuál fue el juego que ganó el corazón de Messi entre los más elegidos de 2022

El mundo de los NFT sigue creciendo a pasos agigantados. A continuación, te mostramos cómo es cada uno de los 4 juegos más destacados del año

Los NFT (Token No Fungible) ganaron especial reconocimiento en la actualidad, sobre todo, por el vínculo que tienen con los videojuegos, donde en ocasiones se combinan elementos como el coleccionismo y el tema monetario, lo que hace que sean todavía más llamativos para los usuarios y jugadores.

En ese sentido, los juegos Play to Earn están alojados en blockchain, por lo que sus activos se vuelven transferibles y negociables fuera del juego. Cualquier activo digital se puede acuñar como un token no fungible.

La popularidad de los juegos NFT estalló en los últimos años, particularmente porque las empresas y los consumidores esperan conceptos como la Web 3.0 y el metaverso. Actualmente, los juegos NFT están configurados para alcanzar un valor de aproximadamente u$s2.845 millones para 2028.

Aunque la oferta de juegos NFT es extensa, cada día nacen más propuestas, existen ciertos títulos que no solo se destacan por ofrecer interesantes oportunidades de ganancia para los jugadores, sino también por su popularidad.

Los 4 juegos NTF que la rompieron en el 2022

Axie Infinity: es uno de los juegos más reconocidos en el mercado y, actualmente, cuenta con más de 2.700.000 de jugadores activos mensuales. El juego tiene un estilo muy similar al de Pokemon, por lo que los jugadores deben coleccionar mascotas digitales, que son NFT, criarlas y luego utilizarlas para luchar contra otros jugadores.

Axie Infinity se convirtió en una mini economía propia y generó u$s2.300 millones en ingresos. De hecho, su propio marketplace es superado solo por OpenSea, con un volumen comercial total de u$s3.940 millones.

Axie Infinity fue uno de los juegos NFT más destacados del año

Gods Unchained: esta propuesta tiene alrededor de 450.000 jugadores registrados y u$s34.000.000 en NFT que ya se comercializan. El título se basa en una colección de cartas, donde los jugadores acumulan automóviles poderosos comprándolos o ganando enfrentamientos con otros jugadores de PVP.

Este juego incita a los jugadores a pensar de forma estratégica para ganar puntos de experiencia y cartas, que se pueden comprar y vender por dinero del mundo real, así como tokens "GODS" dentro de la plataforma.

The Sandbox: es un juego en el que se pueden comprar bienes raíces digitales. Los bienes virtuales del juego pueden monetizarse mediante NFT y venderse en el marketplace de The Sandbox por tokens SAND. En otras palabras, este proyecto es un modelo de un metaverso basado en blockchain, muy similar a Decentraland.

Pese a que no es el único juego earn to earn creado en la blockchain que existe, The Sandbox fue uno de los primeros en ver la luz, y se caracteriza por tener su propia economía, con su propia moneda, en donde los usuarios necesitan interactuar para ganar premios.

Sorare: es un juego de fútbol al estilo fantasy, basado en blockchain, en el que los jugadores deben utilizar cartas digitales con licencia oficial para ganar premios o dinero cada semana. Se permite administrar equipos de cinco en torneos de fútbol de fantasía.

Lionel Messi y su unión con Sorare

El capitán de la Selección Argentina campeona en el Mundial Qatar 2022, Lionel Messi, formará parte de Sorare y ayudará a la marca para establecer nuevos estándares en la forma en que los fanáticos se conectan con los clubes y los jugadores. De esta forma potenciará al mundo NFT.

Lionel Messi es embajador de Sorare

"De Rosario al Barcelona, de París a Sorare", así presentaron desde Sorare al nuevo inversor y embajador del juego Lionel Messi, actual capitán de la Selección y delantero en el Paris Saint-Germain.

Se conoció, además, que también el crack argentino y la compañía trabajarán juntos para crear nuevos contenidos y experiencias para los hinchas.

Messi adquirió una participación accionaria en la marca, como parte del acuerdo.

"Los fanáticos siempre han buscado formas de expresar su pasión y acercarse a los jugadores y equipos que aman, y la combinación de Sorare de un juego de fantasía con coleccionables digitales les brinda nuevas formas de hacerlo, en cualquier parte del mundo", expresó Messi en un comunicado.