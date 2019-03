DirecTV lanza señal virtual exclusiva para fanáticos de la serie Game of Thrones

En abril comenzará a emitirse la octava y última temporada del programa, por lo que el operador de TV paga permitirá revivir las temporadas anteriores

DirectTV anunció que sus clientes tendrán otra forma para ver la octava y última temporada de Game of Thrones, que emite HBO: un canal virtual dedicada sólo a la serie.

De esta forma, accederán a las primeras cuatro temporadas a través de esta señal que se sintonizará en los canales 529, para la resolución estándar (SD), 1529, para la versión en alta definición (HD).

Estará disponible desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril, cuando sea lanzado el primero de seis episodios que marcarán el final de la serie, solo para los abonados al paquete Premium HBO/MAX. La señal emitirá las 24 horas estos capítulos de GoT.



El fin de semana del estreno de Game of Thrones, DirecTV ofrecerá un Free Preview del paquete HBO MAX, en el que, desde el viernes 12 al sábado 14 de abril todos los clientes de DirecTV podrán acceder sin cargo a la programación más destacada de las señales de HBO, y tendrán todas las temporadas anteriores de Game of Thrones en HBO Signature.



Además, HBO 2 presentará una maratón de la séptima temporada de la serie. El primer episodio de la octava se emitirá por HBO el domingo 14 de abril.