Spielberg, blanco de críticas: luego de criticar a Netflix y al streaming, confirmó que hará contenidos para Apple TV +

El director de Tiburón y ET, entre otras, confirmó que realizará una producción para Apple, semanas después de haber criticado los servicios de streaming

El lanzamiento de Apple TV+, el servicio de streaming de series y películas de Apple, tuvo algunos condimentos interesantes.

La empresa se apoyó en un nutrido grupo de famosos para dar a conocer las bondades del servicio. Hasta allí nada especialmente novedoso, ya que lo ha hecho en varias oportunidades con otros productos.

Lo que sí causó sorpresa fue la presencia de Steven Spielberg, que semanas atrás había criticado duramente a los servicios de streaming y había apuntado sus cañones especialmente a Netflix.

En la previa de los Oscars, el director realizó duras declaraciones contra la firma de Reed Hastings, acusándola de "matar" a los cines tradicionales con su modelo de consumo a la carta. Incluso, llegó a promover su boicot en la gala de los premios.

Spielberg declaró además que las películas de servicios como Netflix "no son cine, sino telefilms" y subrayó que deberían ser candidatas a los Emmy, de la academia de televisión.

Esta fuerte postura contra el streaming de video parece haber durado poco, ya que ahora ha declarado su apoyo al nuevo servicio de Apple y confirmó que producirá contenidos para la empresa de Cupertino.

Por ahora, no se han revelado detalles de la producción, pero las críticas al realizador detrás de hitos como Tiburón y ET no se hicieron esperar. A las palabras, claramente, se las llevó el viento.