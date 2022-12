Mala noticia para algunos: ¿está la carne artificial de origen vegetal destinada al fracaso?

Comenzó como el sueño dorado no sólo para vegetarianos, sino para los que querían consumir menos carne, pero no está resultando tan bien como se esperaba

Tal vez no desaparezca de las góndolas y se convierta en un producto gourmet, pero las grandes cadenas de comida no están teniendo buenos resultados con la carne artificial de origen vegetal.

Casos como el Impossible Whopper de Burguer King sólo duraron un tiempo entre las ofertas de la cadena.

Tampoco obtuvieron buenos resultados KFC con sus nuggets vegetarianos, ni Chipotle con su chorizo vegano, ni Taco Bell, ni Dunkin' con sus falsas salchichas, que desaparecieron de los menúes en menos de un año.

Para muchos tal vez la decepción más grande sea la del McPlant de McDonald's, que realizó pruebas por 6 meses, hasta que un analista de JP Morgan, Ken Goldman, reseñó que sus ventas fueron pobres.

Según el analista de BTIG, Peter Saleh, McPlant llego A vender sólo entre 3 y 5 combos al día en zonas rurales o de bajos ingresos, lo que no representa negoicio para la cadena.

A eso se suma lo que dijo Brian Yarbrough, de la consultora financiera Edward Jones a Business Insider: "Es muy difícil" convertir a los consumidores de carne en clientes habituales de carne vegetal, afirma.

Es posible que estos productos queden relegados a los supermercados o restaurantes de alta gama

Que influye en la adopción de la carne artificial

Muchos señalan el alto precio de las materias primas para elaborar un menú de estas características, y que por ende lo deben vender más caro, cosa que no gusta entre los consumidores.

Por otro lado se ve unexceptisismo ante la calidad de la carne vegetal. Una encuesta de Deloitte mostró que los consumidores no creen que sea más sana que la carne animal, y que no pagarían más por ella.

Yarbrough también señala que los clientes y consumidores no ven con claridad los beneficios de una dieta de este estilo, por no estar claro si son o no mejores para la salud.

Por otro lado en las cadenas de comida rápida, que iban a ser los mejores clientes de este tipo de propuesta, añadir un nuevo elemento vegetariano ralentiza las operaciones y conduce a esperas más largas para los clientes, y se venden menos, por lo que no resulta un buen negocio.

Lo dicho, seguramente no desaparecerá como opción, pero estará relegado a un público específico, y seguramente de altos ingresos, indica Business Insider.