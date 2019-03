Ya se puede estar elegante y conectados: Huawei lanzó anteojos inteligentes

El gigante coreano de la tecnología se asoció con Gentle Monster, marca coreana de anteojos de sol para lanzar sus lentes inteligentes

Huawei quiere posicionar sus anteojos como reemplazo de los auriculares ya que se convierten en un dispositivo que te permite hablar por teléfono sin poner nada en tus oídos. El accesonorio no posee ningún botón visible, pero con solo tocar el borde de las lentes podés responder a una llamada.

La antena, el módulo de carga, el micrófono dual, el chipset, el altavoz y la batería están todos integrados en el marco de la lente. Hay dos micrófonos con tecnología beam-forming para entender lo que estás diciendo, aún cuando las lentes estén en tu nariz. Los parlantes estéreo están colocados justo encima de tus oídos. La compañía quiere que escuches el sonido sin molestar a los que están cerca tuyo.

Te puede interesar Chau cargas sociales: por altos costos laborales, más empresas desarman estructuras y ofrecen empleo freelance

Llamativa, no hay cámara alguna en el dispositivo. Huawei quiere evitar cualquier debate sobre la privacidad evitando la cámara por completo, dado que las personas no tienen problemas con los asistentes de voz y con el hecho de estar rodeados de micrófonos.

Los anteojos vienen en una funda de cuero con puerto USB-C en la parte inferio y cuentan también con carga inalámbrica. Huawei mostró brevemente las gafas en la conferencia de prensa P30 en París, pero se sabe que no estarán disponibles hasta julio de 2019.