Nintendo lanzaría próximamente dos nuevas versiones de su exitosa consola híbrida Switch

Reportes indican que Nintendo está trabajando en dos variantes de su popular consola Switch que se lanzarían en verano, si bien los detalles son escasos.

Los informes señalan que aparentemente no son solo versiones "Lite" y "Pro" de la Switch actual. La versión más cara poseería "características mejoradas dirigidas a los jugadores más ávidos", pero no sería tan poderosa como una PS4 Pro de Sony o la XBox One X de Microsoft. Eso implicaría que los juegos HDR 4K están fuera de discusión, pero es posible que se puedan incluir funciones para transmitir juegos directamente a plataformas como Twitch y YouTube Gaming.

Se supone que el otro modelo es el sucesor de la portátil 3DS, cuya última versión se lanzó en 2015. No se filtraron muchos detalles, pero es seguro asumir que tendrá una pantalla de mayor resolución, compatibilidad con gráficos de mayor definición y mejores cámaras para fotos y tracking de rostros.

Como señaló el Washington Post en una nota, es común que los fabricantes de consolas lancen un modelo completamente nuevo cada cinco o seis años, y que actualicen sus productos existentes en algún momento alrededor de la mitad de ese ciclo. Ahí es donde estas nuevas versiones del Switch podrían caber en el libro de estrategias de Nintendo. Se dice que la compañía ha estado hablando con desarrolladores y editores de juegos durante varios meses sobre ambos dispositivos, algo que suele ser común cuando se está por realizar una actualización de consolas.

El informe surge luego del anuncio de Google sobre su servicio Stadia, que permitirá transmitir juegos gráficamente demandantes desde la nube a una amplia gama de dispositivos conectados a lanzarse a fines de este año, lo que esencialmente elimina la necesidad de una consola.

Eso no significa que Nintendo esté haciendo un mal movimiento aquí: muchas compañías han probado su suerte en los servicios de transmisión de juegos, y no ha sido fácil para ninguna de ellas. Simplemente no tenemos la tecnología y la infraestructura de red para que funcionen dichos servicios tan bien como cuando uno tiene la consola o la computadora en casa, pero Google cree que ha llegado el momento de cambiar eso.

Nintendo podría anunciar sus nuevos dispositivos en el E3 en Los Ángeles en junio, pero es esperable que surjan más rumores y filtraciones en los meses previos.