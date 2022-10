Ucrania se refugia en los NFT para preservar su legado cultural

En medio de una guerra que aún continúa y que sigue devastando al país, Ucrania busca refugio en los NFT para salvaguardar su patrimonio cultural

El Museo de Arte de Kharkiv lanzó una nueva colección de NFT en el mercado de Binance NFT para ayudar a recaudar fondos para las operaciones y la preservación del patrimonio cultural de Ucrania.

La colección de NFT se llama "Arte sin Fronteras", y está conformada por 15 obras de arte de la colección del museo, de artistas como Alberto Durero, Georg Jacob Johann van Os, Ivan Aivazovsky, y Simon de Vlieger, entre otros.

El objetivo de "salvar el patrimonio cultural de Ucrania", dicen desde el museo, que tiene en su haber casi 25.000 obras de artistas locales y mundiales.

Lisa He, directora de NFT de Binance, Lisa He, le dijo a Cointelegraph: "Los [NFT] ofrecen tranquilidad y seguridad a los donantes porque todas las transacciones se registran en la tecnología blockchain. Todas las donaciones a causas a través de NFT se rastrean y no se pueden modificar ni eliminar".

Asimismo He aseguró que gracias a blockchain los donantes sabrán cuándo y si los fondos llegaron a su destino.

No es el primer museo en dar un paso en los NFT, ya que existe por ejemplo lo realizado por el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, o incluso su incursión en el metaverso, como cuando la familia de Frida Khalo trajo a Decentraland una pieza nunca vista de su colección privada.

No es la primera vez que Ucrania utiliza cripto durante la guerra

He agrega que "la incipiente tecnología de los NFT y el patrimonio cultural ucraniano de larga data en los NFT apoyará la reconstrucción de la cultura y la historia en la vida real".

El Ministerio de Transformación Digital de Ucrania incluso puso en marcha su propio museo digital de NFT para documentar y preservar una cronología de los principales acontecimientos del conflicto, indicó Cointelegraph.