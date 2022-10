Es argentina, tiene 29 años, y se transformó en la "speaker tapada" de esta esperada conferencia

La inteligencia artificial crece a pasos agigantados y se comienza a aplicar en diversos negocios. En la conferencia Gitex Global se debatirá sobre esto

Camila Manera es una joven argentina especializada en Data Science, y será una de las speakers en la conferencia de tecnología más importante del mundo en la que disertará sobre estrategias para humanizar la inteligencia artificial en Gitex.

Gitex Global es uno de los lugares de encuentro más influyentes del mundo para la industria de la tecnología que reúne a los líderes de pensamiento para discutir, debatir y desafiar nuevas ideologías.

En los próximos días, Dubái se transformará en el epicentro del mundo tecnológico: allí se reunirán las empresas pioneras del sector y los pensadores más influyentes en el marco de una nueva edición de Gitex Global.

Gitex Global: de qué se trata

La conferencia, que tendrá lugar del 10 al 14 de octubre, abordará temas de ciberseguridad, marketing, economía de datos, movilidad futura e inteligencia artificial (IA).

En ese contexto, Camila, de 29 años, formará parte de los "speakers" y brindará una conferencia sobre la preparación de equipos de ciencia de datos para hacer frente a la era de la IA, el impacto de la 4ª Revolución Industrial en la evolución de los científicos de datos y la humanización de la IA a través de una estrategia creativa.

Manera es Licenciada en Ciencias de la Computación que cursó estudios en Harvard y el MIT y actualmente es Chief Data Officer de Libro de Pases, una plataforma en la que jugadores, agentes y clubes se conectan para generar nuevas oportunidades profesionales.

Camila Manera será spekear en Gitex Global

"En los últimos años, nuestra sociedad ha visto una cantidad increíble de cambios, desde la forma en que nos hablamos, cómo hacemos negocios y qué esperamos de nuestras instituciones. Ha sido emocionante ver un avance tan rápido en la tecnología, pero no siempre es fácil para todos adaptarse", expresó Camila.

"A medida que las empresas comienzan a incorporar estas nuevas herramientas tecnológicas en sus operaciones diarias, se ven obligadas a reevaluar cómo abordan su trabajo y, en muchos casos, esto significa cambiar por completo la forma en que piensan sobre la creación de valor", concluyó.

La utilización de IA en los negocios

La especialista en Data Science ya formó parte de distintas conferencias como World Artificial Intelligence Festival en Cannes - Francia, Data World Congress en Mónaco, TEDX en Barcelona y de manera virtual en MLCON2.0 (US), Magnimind Academy (US), Merage Institute (US), Data Conference (Greece), y WOWAI (US).

En esta ocasión presentará charlas enfocadas en la transformación masiva que se está viviendo actualmente mientras las nuevas tecnologías como la IA se generalizan en los negocios.

"No sabemos qué sucederá mañana o el próximo año, pero sí sabemos que para mantenernos a la vanguardia, debemos mantener la mente abierta y estar preparados para cualquier cosa que se nos presente", finalizó Manera.

Por su parte, Juan Cruz Gotta, CEO de Libro de Pases, expresó, "estamos muy orgullosos de que Camila forme parte del equipo y la apoyamos en su camino como referente de la industria con sus conocimientos y compromiso con el desarrollo de nuevos y mejores usos de la tecnología, y a su vez de un país que tiene grandes talentos y ella es ejemplo de eso".