Revelan que empleados de Meta priorizan algunos proyectos para complacer a Mark Zuckerberg

Las declaraciones fueron publicadas por The New York Times. Según el informe, sería una de las causas que explican la constante rotación de personal

Algunos empleados de Meta confesaron que "deben darle mayor importancia" a proyectos de la empresa que "complazcan" a su CEO, Mark Zuckerberg.

Se refieron a los mismos con el acrónimo "MMH", por "Make Mark Happy" ("hagan feliz a Mark", en inglés).

Los trabajadores revelaron que tenían que dedicarse a propuestas del metaverso que no eran las más relevantes, y que esas decisiones reorientaban las prioridades del espacio virtual.

A partir de esto, se generó una constante rotación de personal y un ajuste mantenido en los proyectos, por pedido del mismo director ejecutivo de la compañía.

Esos cambios provocaron el descontento de los empleados de Meta, quienes criticaron que la empresa no estaba apegada a un plan.

"Ser un cínico acerca de la tecnología nueva e innovadora es fácil. En realidad, construirlo es mucho más difícil, pero eso es lo que estamos haciendo porque creemos que el metaverso es el futuro de la informática", sostuvo uno de los trabajadores.

Empleados de Meta revelaron que trabajan de forma prioritaria en proyectos que complazcan a Mark Zuckerberg

Meta: empleados critican las prioridades de la empresa

Mark Zuckerberg comentó que quiere que el metaverso sea aprovechado de manera eficiente y no por mucho tiempo.

"No quiero que la gente pase más tiempo frente a sus pantallas", expresó. Y agregó: "Sólo quiero que el tiempo que la gente pasa frente a ellas sea mejor".

En los últimos días, una madre denunció a Meta por explotar "usuarios vulnerables" para obtener mayores beneficios.

En este caso en particular de esta madre, su hija menor comenzó a usar Facebook a los 7 y a partir de ese entonces, empezó a desarrollar problemas emocionales y sociales.

Mientras tanto, Zuckerberg no declaró sobre estas demandas en particular, aunque dijo que las plataformas de Meta no tienen nada que ver con el contenido de las denuncias.

El programador planteó que el objetivo del metaverso y la realidad virtual pasaba por sustituir a la televisión tradicional. Con este fin, las personas podrán ver la misma a través de unas gafas y no en una pantalla de televisión.

Zuckerberg resaltó que "no quiere que la gente pase más tiempos enfrente de las pantallas; sino que el tiempo que pase frente a ellas sea mejor"

La importancia del metaverso para Mark Zuckerberg

Desde que Facebook se convirtió en Meta, se suponía que todos los esfuerzos de la compañía apuntarían al metaverso. Pero esto no fue así, y en el camino han sufrido algunos golpes importantes.

Recientemente, fue su fundador, Mark Zuckerberg, el protagonista de un nuevo percance, al informarse que, desde su incursión en el metaverso, su fortuna se redujo a un poco más de la mitad.

En febrero de este año, aparecieron los primeros resultados negativos, con un colapso histórico en el precio de sus acciones, tras no haber reportado un crecimiento en los usuarios mensuales de Facebook.

Las consecuentes pérdidas para Meta y Zuckerberg se presentaron en sintonía con un menor gasto en mercadeo por miedo a una desaceleración económica.

Según informó la empresa en su último comunicado, la mayor parte de la riqueza del programador está relacionada a la compañía, al poseer más de 350 millones de acciones.

The New York Times indicó que los malos resultados financieros dieron lugar a que la compañía retire los programas de pasantías en el Reino Unido, lo que podría afectar hasta un 15% de su fuerza laboral.