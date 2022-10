¿Amor al arte u otra cosa?: qué hay detrás de que los famosos estén tan apegados a los NFT

Cada vez son más los famosos y las celebridades que brinda su incondicional apoyo a los NFT, sean propios o de terceros: el por qué de tal atracción

Si sos un fanático de Madonna, ¿le preguntarías sobre los NFT? La respuesta es sí, porque los asocian inmediatamente.

Habiendo sido consultada sobre uno en particular, el BAYC #3756, Madonna demostró su compromiso y su casi necesidad por los NFT: "Estaba muy cabreada por no haber conseguido comprarlo", que agregó, "Una vez que tengo en mente algo, voy a por ello. Pero aprendí rápidamente que no es lo mismo querer 32 músicos en el escenario, que una ilustración de un simio con una gorra de cuero de motociclista y dientes multicolores".

Suena un poco a tirado de los pelos, ¿no?, pero refleja la obsesión que muchas celebridades tiene por esta tecnología.

Y son cada día más los que presumen de sus NFT, propios o ajenos. Por ejemplo Snoop Dogg y Eminem colaboraron en un video, y en el mismo toman protagonismo sus avatares de BAYC, que también utilizaron en la última entrega de los MTV Awards.

Los motivos para hacerlo no son artísticos: son económicos.

"El objetivo es el generar FOMO [siglas en inglés de fear of missing out] y de paso subir el precio de los NFTs", explica Andrés Guadamuz, investigador de la Universidad de Sussex y experto en esta tecnología.

Como el precio de los NFT es volátil, cuando más popular sea, más valdrá. Por eso hablan tanto sobre los mismos, porque son inversiones. No es arte, no es un video, no es otra cosa que product placement.

Y con la merma del mercado de los NFT, cada día lo hacen más, justamente para levantarlo y no perder lo que tanto trabajo les costó posicionar.

Otro ejemplo es el la actriz Gwyneth Paltrow ques cambió su foto de perfil en Twitter por un NFT del universo BYAC. Luego lo modificó por uno de la colección FlowerGirls. Y finalmente por uno de la colección WoWGalaxy.

El cantante Jason Derulo hace cambios más constantes. No sólo eso, sino que da charlas sobre el tema en la plataforma Discord. Otros músicos como John Legend, Steve Aoki o la banda Kings of Leon han decidido sacar su propia colección de NFTs.

Pero hasta ahora el que se lleva la corona por publicitar los NFT es Jimmy Fallon, que en medio de una entrevista con Paris Hilton en su programa The Tonight Show mostraron sus avatares de BAYC. Y ni siquiera digitales, sino impresos, diciendo cosas como "Me encantan las gafas de corazones rojos que lleva el tuyo", decía Hilton. "Míralos juntos, yo creo que serían amigos. Son colegas", respondía Fallon.

¿Y por qué hablaron del tema? La respuesta es la misma: dinero.

Como remarca Guadamuz: "Hay un buen número de fondos de capital de riesgo que han estado invirtiendo fuertemente en NFTs". Y uno de los grandes tiene la mira en ellos: Horowitz.

"Horowitz tiene conexiones con varias agencias de talento de Hollywood y, al parecer, han estado comprando los NFTs para clientes como parte de sus paquetes de promoción", señala Guadamuz. "Yuga Labs [empresa creadora de los BAYC] son de los que han recibido más dinero de esos fondos".

Te puede interesar El truco para comprar en Mercado Libre una TV o smartphone por menos de la mitad de su precio

Ahora se entiende por qué hablan tanto de ellos, indicó El País.