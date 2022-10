Los desafíos de retener talentos, según referentes de Ualá, Satoshi Tango y Pagos 360

En un webinar organizado por Great Place to Work, representantes de compañías fintech hablaron sobre aspectos para captar y retener nuevos talentos

La atracción de nuevos talentos y el crecimiento exponencial de la industria fintech en el país, sobre todo a partir de la pandemia, fueron algunos de los ejes abordados por las principales compañías del sector en Argentina durante un webinar gratuito que organizó Great Place to Work® (GPTW), firma especializada en cultura laboral y organizacional.

En ese contexto, fueron de la partida Diego Solveira, CPO de Ualá; Lucila Destefanis, Directora de Recursos Humanos en Satoshi Tango; Carla Peralta, Directora de Recursos Humanos en Pagos 360; y Mariano Biocca, director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech. Mientras que la moderación estuvo a cargo de José Cerra, especialista en cultura organizacional de GPTW.

"Somos un proveedor de servicios de pagos que les permite a empresas y gobiernos la aceptación de transacciones digitales y prevención de fraudes, para luego condensar todos sus cobros en una única cuenta", resumió Peralta sobre el trabajo que realizan en Pagos 360, que tiene su casa central en la provincia de Córdoba y un centro de desarrollo en la ciudad entrerriana de Paraná, con clientes a lo largo de todo el país.

La firma tiene una fuerte presencia en los rubros de servicios públicos, telecomunicaciones y agropecuario, entre otros.

Según la mirada de Peralta, como responsable de Recursos Humanos de la compañía, las generaciones más jóvenes buscan que haya una coincidencia, un "match", entre sus valores personales y los de la organización para la que trabajan. "Dan prioridad a conectar su objetivo personal con el laboral. Para lograr ese equilibrio, se requiere de un cambio de paradigma sobre el mercado del trabajo. Los jóvenes buscan nuevas experiencias, ser parte de algo mayor y la posibilidad de innovar. La clave pasa por saber escucharlos y ponerlos en el centro de nuestras acciones".

Biocca explicó que la Cámara Argentina de Fintech se encarga de potenciar al sector de las finanzas y las tecnologías en Argentina. "Formo parte desde que esta entidad arrancó en 2017, con 13 empresas fundadoras, mientras que hoy hay 230. Hay compañías de pago, criptomonedas, seguros e inversiones, entre otras. Es un mundo muy diverso, que tiene como alma mater la conjunción entre las finanzas y la tecnología", describió al plasmar cómo fue creciendo este sector en el país.

A su turno, Solveira contó que Ualá realiza sus operaciones en Argentina, México y Colombia, "Me sumé hace 4 años, cuando éramos 40, y hoy somos 1.500. Latinoamérica tiene muy poca inclusión financiera. La intención de Ualá es acercar los servicios financieros a casi el 50% de la región que no los uitiliza. Estoy trabajando con un gran equipo para seguir creciendo y sumando gente", aseguró.

Sobre las claves para atraer a nuevos talentos, consideró: "Hay un diferencial grande a favor de las empresas que podemos mostrar un proyecto interesante y un propósito que vaya más allá del mero hecho de crear un negocio y ganar dinero. Sobre todo porque los profesionales de tecnología, al haber mayor demanda que oferta, tienen posibilidades de elegir por un lenguaje de programación y un tipo de empresa que genere un determinado producto y tenga un objetivo en el que se sientan más cómodos".

Destefanis comentó que hace más de un año que está trabajando como responsable del área de Recursos Humanos de Satoshi Tango, un broker para operar criptomonedas, que lleva 8 años en el mercado. La firma nació en Argentina, pero tiene presencia en muchos países latinoamericanos y cuenta con usuarios alrededor de todo el mundo.

"Nuestra intención es seguir innovando en servicios financieros, más allá de lo que es la industria cripto. Hemos agrandado el equipo en el último tiempo y tenemos la intención de seguir creciendo a lo largo de la región", enfatizó.

Según su perspectiva, los jóvenes tienen una mayor claridad sobre sus metas laborales. "Vemos que quienes aplican para determinados roles, tienen muy en claro que quieren ese lugar y no otro. No les da lo mismo estar en esta industria que en otra. Justamente, por el tema de la innovación, tienen una conexión muy particular con el mundo fitchnech. Cuando estamos reclutando talentos, eso se ve más nítido que antes", concluyó.