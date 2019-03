Google patea el tablero del streaming: así es Stadia, su nuevo servicio de videojuegos en la nube

Durante una conferencia dada en el marco de la Game Developers Conference el gigante anunció su propio sistema de streaming de juegos

Google anuncíó en la Game Developers Conference (GDC) en San Francisco que lanzará su servicio de juegos en la nube llamado Stadia. Sundar Pichai, CEO de Google, quien dice que juega "bastante" a FIFA 19, presentó el servicio Stadia durante una presentación especial en GDC esta mañana. Al describirlo como una plataforma para todo el mundo, Pichai habló sobre las ambiciones de Google de transmitir juegos a todo tipo de dispositivos. Stadia transmitirá los juegos desde la nube al navegador Chrome, Chromecast y los dispositivos Pixel, y se lanzará en algún momento del 2019 en los EE. UU., Canadá, Reino Unido y Europa.

Phil Harrison, ex ejecutivo de Sony y Microsoft, se unió a Pichai en el escenario para revelar el papel de Stadia en Google. Harrison declaró que Google amplificará este servicio de transmisión de juegos utilizando YouTube y a los muchos creadores que ya crean videos de juegos en el servicio. Google probó previamente este servicio con el nombre "Project Stream" en los últimos meses, permitiendo a los usuarios de Chrome transmitir juegos en su navegador. Assassins Creed Odyssey fue el primer y único juego que se probó públicamente con el servicio de Google, y las pruebas públicas finalizaron en enero.

Por supuesto, Google no limitará Stadia a solo un juego. Google demostró una nueva función en YouTube que te permite ver un clip de juego de un creador y luego presionar "jugar ahora" para transmitirte instantáneamente el título. "Stadia ofrece acceso instantáneo para jugar", dice Harrison, sin la necesidad de descargar o instalar ningún juego. En el lanzamiento, los juegos se podrán transmitir a través de computadoras portátiles, computadoras de escritorio, televisores, tabletas y teléfonos.

Google aprovechará Youtube para Stadia

Google demostró pasar el juego sin problemas desde un teléfono a una tableta y luego a un televisor, todos dispositivos Google. Mientras que los controladores USB existentes funcionarán en una computadora portátil o PC, Google también lanzará un nuevo controlador Stadia que funcionará con el servicio de transmisión de juegos. Parece un cruce entre un controlador de Xbox y PS4, y funcionará con el servicio Stadia conectándose directamente a través de Wi-Fi para vincularlo a una sesión de juego en la nube. Esto probablemente ayudará con la latencia y el movimiento de un juego de un dispositivo a otro. También se puede usar un botón para capturar y compartir clips directamente a YouTube, o usar otro botón para acceder al Asistente de Google.



Para administrar todo este flujo de datos en la nube, Google está aprovechando su infraestructura global de centros de datos para garantizar que los servidores estén lo más cerca posible de los jugadores de todo el mundo. Esa es una parte clave de Stadia, ya que una menor latencia es una necesidad para transmitir juegos de manera efectiva a través de Internet. Google admitirá hasta 4K a 60 fps en el lanzamiento, y planea admitir resoluciones de hasta 8K y 120 fps en el futuro.



Stadia tiene más poder que una Xbox One

Google se asoció con AMD para construir una GPU personalizada para sus centros de datos. Es un chip que, según Google, entregará 10.7 teraflops de potencia, que es más que los 4.2 teraflops de la PS4 Pro y los 6 teraflops de potencia de la Xbox One X. Cada instancia de Stadia también estará alimentada por un procesador x86 personalizado de 2.7GHz. Con 16GB de RAM.

Uno de los primeros juegos que se lanzará en el servicio Stadia de Google será Doom Eternal, que será compatible con resolución 4K, HDR y 60 fps. Doom Eternal todavía no tiene una fecha de lanzamiento firme, pero también estará disponible para PC, Nintendo Switch, PS4 y Xbox One. Stadia también permitirá el juego multiplataforma, de modo que los desarrolladores podrán habilitar si lo desean este modo en sus títulos así como el guardado de datos y progresión en el juego.

Al centrarse en los desarrolladores, Google también reveló una manera impresionante para que los desarrolladores de juegos apliquen su propio estilo de diseño a los títulos en Stadia. Es una herramienta de transferencia de estilo basada en aprendizaje automático que los desarrolladores pueden usar para simplemente colocar una imagen en el engine del juego e imitar el estilo de ella en todo momento. Google también está usando algo llamado State Share para permitir que los jugadores compartan fácilmente los momentos, por lo que incluso podés compartir un enlace exacto a una parte de un juego, cambiando la forma en que los juegos se comparten normalmente. El fundador de Q-Games, Dylan Cuthbert, incluso está construyendo un juego completo en torno a esta nueva función de State Share.

YouTube es una parte gigante de Stadia, y parece que Google confía en él para llevar a los jugadores a su servicio en la nube. Más de 50 mil millones de horas de contenido de juegos se vieron en YouTube durante 2018, por lo que Google está permitiendo a los usuarios de Stadia marcar, capturar y compartir directamente a YouTube o incluso dejar que los espectadores jueguen junto a los creadores. Una función llamada "Crowd Play" estará diseñada para facilitar esto, e incluye un sistema de lobby para que puedas jugar con los creadores de contenido de YouTube.

Google tendrá su propio estudio de desarrollo de juegos

Google incluso está fundando su propio estudio de juegos para títulos exclusivos de Stadia, Stadia Games and Entertainment. Jade Raymond, quien recientemente se unió a Google como VP, está liderando el desarrollo de los juegos. Raymond es una veterana de la industria que anteriormente ha trabajado en Sony, Electronic Arts y Ubisoft. Google dice que más de 100 estudios ya tienen kits de desarrollo para Stadia, y más de 1,000 creativos e ingenieros ya están trabajando en títulos que funcionarán en el servicio.

Aunque Google reveló Stadia hoy, no brindó detalles sobre cuándo exactamente estará disponible el servicio más allá de confirmar que será en 2019. Google no reveló los precios o incluso cuántos juegos tendrá el servicio en el lanzamiento, pero promete más detalles en el verano.

Naturalmente, Google enfrentará la competencia de una serie de rivales con amplia experiencia en el mercado del gaming. Microsoft está planeando su propio servicio de transmisión de juegos xCloud, que demostró recientemente, con pruebas públicas que comenzarán a finales de este año. Amazon también parece estar preparando un servicio similar, y tanto Nvidia como Sony ya están transmitiendo juegos a través de Internet. Incluso Valve está expandiendo su sistema de transmisión de juegos para permitir enviar los juegos de Steam desde una PC a cualquier lugar a través del hardware Steam Link o la aplicación Steam Link.