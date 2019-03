IV Foro Argentino de Transformación Digital del Estado: La tecnología al servicio del ciudadano

El objetivo de la edición se centra en dar a conocer la gran disrupción e innovación de la mano de las tecnologías del Estado al servicio de los ciudadanos

CESSI, la Cámara de la Industria Argentina del Software, presentará el jueves 28 de marzo la cuarta edición del Foro Argentino de Transformación Digital del Estado: "La experiencia de los servicios digitales del ciudadano y su impacto en la cultura organizacional del Estado". El evento tendrá lugar en el Hotel Emperador (Av. Del Libertador 420) a partir de las 8.30hs.

Este año, el eje del debate lo determinan los habilitadores tecnológicos que permiten a los gobiernos lograr una innovación de alto impacto en el ciudadano y en la sociedad en su conjunto. BigData, Machine Learning, Analítica, Social Media, Blockchain, Inteligencia Artificial, Ciber-seguridad y los servicios Cloud, entre muchos otros, otorgan las herramientas necesarias para transitar el camino hacia servicios públicos más inteligentes, ágiles y eficientes.

El objetivo de la edición 2019 del Foro Argentino de Transformación Digital del Estado, se centra en dar a conocer la gran disrupción e innovación de la mano de las tecnologías del Estado al servicio de los ciudadanos, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. La agenda comprende paneles, charlas y presentaciones de casos de éxito a través de los cuales se mostrarán los últimos avances en materia de innovación ciudadana, las oportunidades de mejora y crecimiento, y los proyectos a futuro.

Referentes de los 3 sectores, nivel nacional, provincial y municipal, conversarán y debatirán sobre el papel de la transformación digital del Gobierno Nacional, específicamente sobre los avances en la digitalización del estado, los desafíos y oportunidades en la agenda digital de Argentina, las experiencias digitales en servicios públicos y su impacto en la cultura del Estado, y la transformación digital en la justicia.

"Desde hace cuatro años nos hemos comprometido aún más con la Transformación Digital del Estado y con una Argentina Digitalmente Desarrollada, que ansiamos poder alcanzar hacia el año 2030. Este foro que organizamos desde CESSI, será un año más, un espacio de conocimiento, debate y construcción abierto al público para ahondar sobre el universo de posibilidades que brindan las tecnologías cuando son dispuestas al servicio de los ciudadanos, y de qué manera estas iniciativas ya son una realidad en el país. Estamos muy contentos de continuar propiciando este tipo de eventos para contribuir a transformar el Estado" expresó Aníbal Carmona, presidente de CESSI.

Entre los expositores que estarán presentes, se pueden destacar:

- Eduardo Martelli, Secretario de Modernización Administrativa de la Nación

- Daniel Abadie, Subsecretario de Gobierno Digital de la República Argentina

- Alberto Marques, Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad

- Pablo Saccani, Subsecretario para la Modernización del Estado en Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros

- Aníbal Carmona, Presidente de CESSI

Las entidades que acompañarán la edición de este año son la Asoc. Desarrolladores Videojuegos de Argentina (ADVA), la Asociación de Tecnología de la Información y Comunicación de Mar del Plata (ATICMA), el Polo IT Corrientes, la Cámara Informática de Desarrolladores de Software y Servicios Audiovisuales de Formosa (CIDSAF), el Clúster Tecnológico de Río Cuarto, el Clúster Tic´s Santa Fe, el Clúster Córdoba Technology, el Polo IT La Plata, el Polo IT Buenos Aires, y el Polo IT Chaco.

Así como la Cámara de Empresas de Desarrollo Informático Rafaela (CEDI), el Polo Tecnológico Bahía Blanca, el Polo Tecnológico del Paraná, el Polo Tecnológico de Rosario, el Polo TIC Mendoza, el Clúster Tecnológico Catamarca, el Clúster Tucumán Technology, la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (CEPIT), Cámara de Industria de Software y Tecnología de la Información y la Comunicación de la provincia de San Luis (CISTIC), el Clúster SBC Misiones y el Clúster Infotech Neuquén.

Además, el evento organizado por la Cámara de la Industria Argentina del Software contará al momento con los sponsors: Banco Industrial, Poincenot y Huawei en la categoría Diamond, Scherianz Yanes & Asociados en la categoría Silver, y Vates y Unitech en la categoría Bronze. Apoyan el Foro Epidata y Genesys.

La inscripción es abierta al público. Para más información y adquisición de entradas, se puede consultar este link