¿A maquillarse como en la televisión?: las próximas cámaras en celulares serán tan poderosas que cualquier imperfección saldrá a la luz

¿Cámaras de 100 megapixeles en teléfonos inteligentes?: la acrrera entre los proveedores lo haría una realidad a la que podría accederse este año

Entre los proveedores de celulares no sólo hay una competencia por funcionalidades propias de un teléfono, o la calidad de la pantalla, o el diseño, también hay una carrera casi feroz por aumentar la resolución de los móviles

Y todo indica que llegarán hasta los 100 MP este mismo año.

Cuando parece que los smartphones se están ralentizando más y más, y sólo el formato plegable les puede sacar de ese estado hay una características que está viviendo una auténtica maratón: su cámara.

La triple cámara está cada vez más cerca de ser un requisito para la gama alta. Los pocos que faltan, ya están en ello. Estos últimos meses hemos visto, además, como diversos smartphones –y no necesariamente caros, con el Redmi Note 7 y sus 149 euros al frente– montaban los primeros sensores de 48 MP. Pues esto es sólo el comienzo.

Así lo afirman desde la propia Qualcomm, cuyos último procesadores han sido actualizados en sus especificaciones para soportar cámaras de hasta 192 megapixels. Casi nada. En esta lista se incluyen los Snapdragon 855, 845, 710, 675, 670 y 660.

El propio Judd Heape, jefe de producto en esa empresa, afirma que este mismo año veremos dispositivo con cámaras de 64 y 100 megapíxels o más. Si bien estos sensores todavía no se han hecho oficiales, afirma que los fabricantes se encuentran inmersos en una carrera para lanzar teléfonos con la mayor resolución posible.

En cualquier caso, este no es la dirección en la que de la compañía querría moverse, sino más bien la que están escogiendo los propios fabricantes. Es conocido que una mayor resolución no mejora per se la calidad de una imagen, como sí lo hacen los píxels más grandes, por ejemplo.

De hecho, lo habitual en los smartphones con resoluciones más grandes es que se utilicen estos sensores de 48 MP y se apliquen técnicas de pixel bining que reducen la resolución a 12 MP y arrojan imágenes con una mayor calidad. El modo de resolución máxima se ha de seleccionar manualmente y produce imágenes llenas de ruido en buena parte de las situaciones.

Por último, parece que Qualcomm abrazará el reciente estándar de vídeo HDR10+, aunque será con una implementación propia que llegará en el próximo 'Snapdragon 865'. Esta aplicará metadatos escena por escena, que ayudarán al procesado del vídeo con alto rango dinámico. De momento, eso sí, no se confirma que Snapdragon 865 sea el nombre del próximo chip de Qualcomm, concluyen desde Hipertextual.