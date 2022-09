Conocé a la obra generada por un algoritmo que ganó un concurso de arte y desató la polémica en redes

La obra, generada a través de inteligencia artificial, se llevó el primer puesto en un prestigioso concurso de arte. Por qué generó controversia en redes.

Una obra de arte generada por un algoritmo ganó un premio en la Feria Estatal de Colorado, y generó un gran debate en las redes sociales acerca de si era o justo o no este premio. De esta forma, las utilidades de la inteligencia artificial mantiene su frenético ritmo de crecimiento en distintos ámbitos.

Los generadores de imágenes basados en IA ya ganaron cientos de usuarios. Entre las IA de este tipo más conocidas aparecen DALL-E y Midjourney; este último fue el utilizado para crear la pieza digital ganadora.

El diseño fue generado bajo las instrucciones de Jason Allen, diseñador de juegos que ya generó controversia en internet al usar inteligencia artificial, y mezclar una imagen a partir de un texto, y ganar el premio mayor.

El diseñador presentó, bajo el nombre de Theatre d'Opera Spatial, su obra en la categoría de "Artes Digitales / Fotografía Digitalmente Manipulada". El concurso, se realizó en la Feria Estatal de Colorado, en la sección de bellas artes.

Las respuestas de otros participantes y expertos en el área no tardaron en aparecer.

La inteligencia artificial en el mundo artístico

Muchas personas se opusieron a la victoria de Jason Allen. El tuit que lo anunció como ganador, y al mismo tiempo lo describió como alguien que entró al concurso con una obra generada por una IA, se convirtió en un tema viral rápidamente.

La inteligencia artificial crece a pasos agigantados en distintos ámbitos

El posteo acumula más de 87.000 "Me gusta", y la mayoría de sus comentarios son negativos.

Además, mucha gente insinúa que Allen actuó de forma engañosa. Estas declaraciones se escudan tras la idea de que la inteligencia artificial capaz de transformar texto a imágenes sigue siendo muy nueva. Muchos de los jueces y otros participantes podrían desconocer la profundidad de su funcionamiento.

Allen, por su parte, se defendió ante los comentarios y durante sus declaraciones a The Pueblo Chieftain expresó: "Siento que yo fui quien lo consiguió, y no me voy a disculpar por ello".

¿Qué es Midjourney?

Se trata de una IA parecida a DALL-E; capaz de crear cualquier cosa que escribas

Hasta hace poco, Midjourney se mantuvo como una beta cerrada pero finalmente entró a la fase de beta pública, por lo que ya cualquiera puede generar sus propias obras de arte.

Así lo confirmó David Holz, desarrollador de la IA mediante un correo electrónico enviado a sus miembros en el cual afirmó que el servicio estaría abriendo sus puertas a todos los usuarios.

A través de MidJourney los usuarios pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales

Quienes quieran participar en la beta tendrán 25 imágenes totalmente gratuitas, en caso de querer generar más, tendrán que suscribirse a Midjourney y pagar mensualmente, recibiendo así un paquete de 200 imágenes.

En caso de aumentar tu presupuesto hasta los u$s30 mensuales, podrás producir una cantidad ilimitada de imágenes a través de esta IA.