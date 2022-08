UXart: el arte argentino llega al meataverso

Un laboratorio de arte y tecnología presentó un museo virtual con obras en 3D de Marta Minujín, Gyula Kosice, Eduardo Mac Entyre, entre otros

Marta Minujín, Gyula Kosice, Eduardo Mac Entyre, Miguel Ángel Vidal, Eduardo Rodríguez y Rogelio Polesello, artistas argentinos referentes de los 60, llegan al Metaverso de la mano de UXArt, un laboratorio de arte y tecnología que lanza su casa museo virtual con obras reconstruidas digitalmente en 3D, en el marco de la Semana de Arte Metaverso de la plataforma Decentraland, que tendrá lugar hasta hoy 28 de agosto.

La propuesta invita a los participantes de la comunidad web3 a navegar en este espacio artístico e interactuar con las obras dispuestas en el museo creado en el Metaverso NFT (mundo virtual) por medio de sus avatares, o si lo prefieren, contemplar el atardecer en la ciudad hidroespacial de Kosice. También presenta otros maestros latinoamericanos internacionalmente reconocidos como Julio Le Parc y Eduardo Mac Entyre, que representan lo mejor del arte cinético y pop de la región, informan los organizadores.

Entre estás criptoobras generadas a partir de las originales, también se incluye la del artista Alberto Echegaray Guevara y su versión coleccionable de "Pinocchio" (2018), reconstruida en formato NFT.

UXart es un laboratorio de arte y tecnología que dio sus primeros pasos en el arte en 2019 junto a Julio Le Parc y realizó la intervención de mapping sobre el Obelisco. Luego creó el Primer Museo de realidad mixta en la nube en 2020 y lanzó XReal, primer festival de NFT a cielo abierto en la Isla El Descanso, al año siguiente.

Según los impulsores de la plataforma, se trata de una experiencia que lleva el arte a nuevas formas de exploración y diálogo con el espectador.

Esta presentación se produce en el marco de la tercera edición de la Semana del Arte en el Metaverso, que se desarrolla hasta el domingo y se inspira en la Bienal de Venecia con el tema "The World is made of code" ("el mundo está hecho de código"), que reafirma al código como elemento constitutivo del mundo virtual recreado a partir del real en el que se inscribe la experiencia a la que se puede acceder desde cualquier sitio del planeta.

Así es el mundo virtual de UXArt

La semana de arte virtual incluye realidad aumentada, inteligencia artificial aplicada al arte, esculturas al aire libre, exhibiciones de galerías, instalaciones inmersivas, producciones de arte conceptual y de performance, exposiciones de NFT, charlas de expertos, entre otras actividades.

Situada en la plataforma Decentraland y con 25 puntos de interés, invita a sumergirse en una exposición de arte donde participan desde galerías del mundo real hasta empresas de cosméticos.

Entre los participantes están, además de la argentina UXArt Lab, la casa de subastas Sotheby´s -primera en subastar arte NFT (token non fungible)-, la comunidad de arte en línea Artnet, el Museo de Frida Kahlo y OpenSea, entre otras.

El evento está diseñado para mostrar las últimas innovaciones tecnológicas en el arte digital y el desarrollo del diseño a través de una amplia feria del mundo virtual que pone el mundo del arte contemporáneo en mayor sintonía con el mundo emergente de la Web3, informan desde Decentraland, el proyecto que se ejecuta en la blockchain de Ethereum y cuya finalidad es la creación de un mundo virtual abierto que emula al real (https://decentraland.org/), indicó Télam.