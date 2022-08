Día del Gamer: las promociones más importantes para equiparse y celebrar con todo

El Día del Gamer es celebrado por toda la comunidad que no para de crecer y adopto esta fecha para celebrar a la comunidad digital

Este lunes 29 de agosto se festeja en todo el planeta el día del orgullo gamer. La celebración comenzó como una forma de dar más visibilidad a la comunidad gamer.

Si bien la propuesta se originó en el 2008, cada vez es más esperada por la comunidad mundial y por las empresas que adoptan la celebración y lanzan ofertas.

El Día del Gamer nació por la decisión de tres medios especializados: PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía, que en 2008 creyeron que era momento de imponer una celebración.

Asimismo, el 2008 fue un año bisagra para la industria que dio a luz a títulos históricos como Grand Theft Auto IV, Gears of War 2, Fallout 3, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Naruto: Ultimate Ninja Storm y Dead Space, entre otros.

La celebración creció tanto que ya se convirtió en un festejo mundial.

"El Día del Gamer nos genera la satisfacción y alegría de contar con un día propio en el que todos los que amamos los videojuegos podamos sentirnos identificados. También es un momento de refelexión y análisis sobre el estado de una industria", le explica a iProUP Martín Blaquier, CEO de Ola GG.

Gamers en todo el mundo festejan su día: promociones y descuentos para todos los bolsillos

Gaming: una industria en crecimiento

En la misma línea, Alejandro Kowalski, gerente de Marketing de ASUS en Argentina, comenta: "El crecimiento de la audiencia gamer es cada vez más rápido y variado, lo que indefectiblemente genera la diversificación del perfil de los usuarios".

Se calcula que los videojuegos generarán ganancias por u$s203.000 millones a nivel global durante 2022.

Así lo indica la consultora global de analíticas del mercado de gaming Newzoo, impulsadas por el crecimiento del público gamer.

Desde su irrupción en los sesenta y su consolidación como industria en las décadas subsiguientes, el videojuego no paró de crecer e incorporar diferentes aspectos de otras fuentes de entretenimiento, el cine, la música, la televisión, y de interacción social.

Potenciar el segmento

Según estimaciones de Pablo García, VP Marketing Commerce de Mercado Libre, el potencial para este segmento en Latinoamérica es enorme: el retail media es apenas el 3% de la publicidad online, muy por debajo de lo que ocurre en mercados más maduros como Estados Unidos (17%) o China (40%).

También es fundamental para las marcas generar presencia allí donde las audiencias están.

Los smarthphones se usan cada vez más para jugar

En ese sentido, los juegos móviles alcanzaron una popularidad notable en el país: se estima que el 74% de las personas que tienen un smartphone juega con ellos.

"Es hora de derribar el mito del estereotipo del gamer como un adolescente encerrado en su habitación: hoy se trata de un ecosistema del que la mayoría de los usuarios ya forman parte", detalla a iProUP Paz Vásquez, digital Media Strategist & E-commerce Manager de Danone.

¿Las empresas locales van a sumarse con algún tipo de promociones?

Una de las empresas que está ofreciendo promociones es Kingston.

En este mes del gamer, se está celebrando el año de la línea Kingston FURY dedicada exclusivamente a aquellos usuarios exigentes de la performance y el overclocking, con toda su familia de RAM y SSD para PC, Laptop.

También ahora los recientemente incorporados RAM y SSD con led ultralominoso con sus RGB.

Kingston FURY, una división de Kingston Technology Company, Inc, se presentó en agosto de 2021 con las memorias de alto rendimiento Kingston FURY Renegade, Kingston FURY Beast y Kingston FURY Impact.

Así son los nuevos monitores de HyperX para gamers Y con este primer lanzamientos, los entusiastas y los gamers adaptaron esta tecnología para mejorar el rendimiento de sus sistemas con las actualizaciones que requieren con los módulos DDR4 RGB y "single color" y módulos DDR3. Resultan ideales para el gamer que busca máximo rendimiento, Kingston FURY Renegade DDR4 RGB permite incrementar los cuadros por segundo, transmitir las partidas en directo sin interrupciones y editar video fácilmente.

Monitores gamers

Otra de las empresas es HyperX que está presentando los primeros monitores para juegos que se lanzarán con soporte de escritorio y brazo ergonómico incluidos.

HyperX, el equipo de periféricos para videojuegos de HP Inc. y la marca líder en videojuegos y esports, anunció el lanzamiento de los monitores para gaming HyperX Armada 25" y HyperX Armada 27".

La nueva línea de monitores para videojuegos HyperX Armada ofrece una resolución más alta para juegos más envolventes y es compatible con NVIDIA G-SYNC.

"Este es un momento emocionante para HyperX al ingresar al mercado de monitores para gaming con la nueva línea de monitores de HyperX Armada", detalló Tiffany Rodríguez, gerente sénior de pantallas para PC de HyperX.

Auriculares pensados para gaming

Samsung

En su segmento de monitores, el Odyssey G5 de Samsung, disponible en 27" y 32", se destaca por ser el primer monitor con una curvatura de 1000R de alto rendimiento, calidad de imagen LED, con frecuencia de actualización ultrarrápida de 165Hz, que posibilita una visión periférica para experimentar un máximo nivel de juego.

Por otro lado, dentro de la categoría de smartphones, El Galaxy Z Fold4 está especialmente creado para aquellos que deseen adaptar su juego a cualquier contexto.

Novatech: TV Skyworth

Los TV marca Skyworth fabricados por Novatech tienen instalado el sistema operativo Android TV lo que brinda un atractivo, ya que está a disposición la inmensa librería de apps, juegos y plataformas de streaming que comúnmentese utilizan en dispositivos celulares, pero en la pantalla grande.

La experiencia se completa gracias a la tecnología bluetooth que traen incorporados estos modelos, el usuario puede emparejar su joystick/gamepad y comenzar a jugar su juego favorito. La conectividad inalámbrica del TV es asombrosa y el usuario podrá jugar desde la comodidad de su sillón sin sufrir desconexiones del joystick.

Una gran ventaja que tienen estos TV es que jugar/consumir un video juego es tan fácil como con una consola.

JBL

Por otra partem JBL creó la línea JBL Quantum dedicada especialmente a los gamers y algunos de los auriculares que pueden encontrarse son los Quantum ONE, los Quantum 400 y los Quantum 300.

Hay diferentes tipos de gamers Cada uno de ellos comparten características que permiten experimentar un sonido preciso e inmersivo que revela cada detalle del mundo virtual que los rodea, para que puedan superar a sus rivales en cada partida. Tipos de jugadores Por su parte, la consultora global NewZoo realizó en 2019 una investigación en 30 mercados, que arrojó que hay diversos tipos de jugadores diferentes, de acuerdo con sus objetivos y con lo que el gaming significa en su vida. Los que dedican todo su dinero y tiempo libre a los videojuegos

Los que están super al tanto de las tendencias tecnológicas

Los que solo juegan esporádicamente desde su celular e incluso

Los que no suelen jugar, pero disfrutan ver a otros jugando ASUS "En lo que respecta a equipos, existen múltiples opciones disponibles en el mercado. Para los jugadores profesionales, la ROG Strix Scar 17 SE es una de las ultimas computadoras que ingresó al país y una de los más potentes de la línea, ya que posee un procesador Intel Core hasta i9 de 12va generación y gráficos hasta NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti", asegura Kowalski. Con el mismo procesador y gráficos hasta NVIDIA GeForce RTX 3070, dentro de la familia de la Zephyrus, la M16 también es una muy buena opción. "Estos dos equipos son ideales para las competiciones más exigentes, son potentes y aseguran un máximo rendimiento", finaliza.

Generación G

Además, YouTube Vibes estrenó el primer capítulo de su investigación sobre cómo los videojuegos están revolucionando la realidad Latinoamericana.

Para eso, definió a la Generación G (o Gen G), un grupo etario que incluye a todas las personas cuya vida se vio fuertemente impactada por las experiencias digitales interactivas.

El estudio fue generado entre las estadísticas de YouTube y Float (una agencia de investigación de marketing digital) y para el mismo se entrevistaron a más de mil personas entre 18 a 64 años de países como Argentina, Chile, Perú, Colombia y México.

La recolección de datos fue realizada entre febrero y mayo de 2022, y apuntó a personas con nivel socioeconómico de clase media.

Tomando en cuenta las muestras, la investigación reveló que 57% de las personas encuestadas en Argentina considera que "los videojuegos son una de las mejores formas de relajarse y desestresarse".

Asimismo, el 43% de los gamers argentinos piensa que los videojuegos están revolucionando la economía y la forma en que las personas invierten su dinero en sus momentos de ocio.