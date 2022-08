OnlyFans: conocé la historia de la pareja británica que renunció a su trabajo y ahora gana millones

Una pareja británica decidió abrir una cuenta en la plataforma con el fin de abandonar la ciudad en la que viven y dejar sus trabajos actuales. Así les fue

Una pareja de Reino Unido tomó la decisión de abrir una cuenta en OnlyFans, una plataforma de contenido para adultos, con el objetivo de dejar la ciudad en la que viven y dejar sus trabajos actuales.

Jasmine Grogan y Macauley Murchie, de 19 y 22 años, decidieron sumarse a la plataforma para adultos. Una vez que se unieron, el joven pudo renunciar a su trabajo como albañil y juntos lograron hipotecar su casa.

"Planeo ganar seis cifras al año por lo menos. Tengo tantos grandes planes para nuestro futuro. Macauley solía ser albañil, pero renunció porque es muy buen dinero en OnlyFans", expresó Jasmine.

"Solíamos ganar más de u$s2.200 entre nosotros y ahora nuestros ingresos mensuales oscilan entre los u$s7.000 y u$s14.000", agregó a Daily Star.

"No esperábamos que le fuera tan bien, pero lo está haciendo increíble y ahora podemos ir y comprarnos artículos de lujo; estamos hipotecando una casa. Siempre queríamos más dinero, pero en realidad nunca abrimos la cuenta, entonces un día decidimos hacerlo y fue la mejor decisión que tomamos", añadió.

Jasmine confirmó: "Realmente nos ha cambiado la vida a ambos, somos financieramente libres a edades tan tempranas y creemos que esto solo va a mejorar".

OnlyFans, la plataforma para adultos que permite ganar dólares a miles de personas alrededor del planeta

Luego de revelar su historia en TikTok, la pareja se volvió viral. "Conocí a un vagabundo un día haciendo mis compras de comida. Le ofrecí dinero, pero no lo aceptó. Entré y continué haciendo mis cosas, pero no podía dejar de pensar en él", comentó Jasmine en aquel entonces.

Jasmine de 19 años confesó haber "rescatado" a su novio: "Había algo diferente en él. Le conseguí un hotel y me fui a casa. Nos mantuvimos en contacto. Nos enamoramos instantáneamente. Sabía que era el indicado para mí".

Luego de ese episodio, que transcurrió hace dos años, dijo "Ahora tenemos 2 hijos, todavía estamos juntos y muy felices. Es el mejor papá. Increíble. Me propuso matrimonio y por supuesto le dije que sí. Pronto seré la Sra. Murchie".

Respecto a sus ganancias en OnlyFans, Jasmine utilizó TikTok, con el que cuenta 154.000 seguidores, expuso las pruebas que dieron fe de lo obtenido. Un usuario interactuó con ella y le dijo: "Juego limpio, si funciona, funciona. Bien hecho".

Cada día más gente se une a OnlyFans

Morgan Edwards, una influencer de redes, consideró que unirse a OnlyFans fue la mejor decisión a nivel laboral que tomó jamás.

Residente de Shelbyville, Indiana, anteriormente compaginaba los trabajos de técnica veterinaria y trabajadora sexual.

La plataforma por la que algunos deciden dejar sus trabajos y dedicarse de lleno a producir contenido para adultos.

Se unió a la plataforma en junio de 2019 después de descubrir que otras mujeres que usaban Snapchat Premium para vender contenido para adultos estaban dando el salto a OnlyFans, que permite a los creadores publicar contenido y ganar dinero directamente de los suscriptores.

"Había chicas que ganaban 27.000 euros al mes antes que yo, por lo que no me parecía una locura llegar a esa cifra. Poco tiempo después, cuanto más trabajaba, seguía viendo cómo aumentaban los números. Entonces me di cuenta de que tenía que dedicarme a esto a jornada completa", completó Edwards.