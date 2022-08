"Cifra monstuosa": así resumen lo que pagó Amazon con su nueva compra

Amazon cerró con buenos resultados de genancias, y dicidió festejarlo realizando su cuarta compra en su historia. Qué empresa fue, y cuánto pagaron

Amazon ha decidio adquirir iRobot, el fabricante de los robots aspiradores Roomba, en un acuerdo de u$s 1.700 millones, ¡en efectivo"

El robot aspirador Roomba data de 2002, y en 2014 ya se habían vendido más de 10 millones de unidades en todo el mundo.

Existen varias series del Roomba: la 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Esta última salió al mercado en 2015 e incluye numerosas mejoras con respecto a sus predecesoras.

Datos relevantes

- El acuerdo valora las acciones de iRobot en u$s 61: un 22% más que los u$s 49,99 por acción a los que iRobot cerró el jueves.

- El precio de las acciones de iRobot subió más de un 19%, a u$s 59.50, tras la apertura del mercado el viernes por la mañana. Por su parte, las de Amazon cayeron un 1,3%, a u$s 140.67, como parte de una amplia caída del mercado en respuesta a un informe del empleo de julio que fue más fuerte de lo esperado.

- Colin Angle seguirá siendo el director general de iRobot después de que se cierre el acuerdo, dijeron las empresas en un comunicado de prensa.

Antecedentes de la compra

Amazon se encuentra entre los líderes de la industria de productos de tecnología doméstica inteligente, más conocida por su asistente virtual Alexa y el video timbre Ring.

iRobot se convirtió en una de las empresas pioneras en tecnología doméstica inteligente con el lanzamiento de Roomba en 2002, y posteriormente ha lanzado otras nueve generaciones del robot aspirador, indicó Yahoo Finance.

El acuerdo de u$s 1.700 millones es la cuarta mayor adquisición de Amazon, por detrás de la compra de Whole Foods por u$s 13.700 millones en 2017, la compra de MGM por u$s 8.500 millones en marzo y el acuerdo de u$s 3.900 millones en julio para comprar 1Life Healthcare; según el Wall Street Journal.