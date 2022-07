Hay nuevo unicornio en la región: cuál es, qué hace, y qué origen tiene

Se esperaba que por la situación económica mundial bajaran inversiones en startups, ellos recibieron u$s 150 millones y se transformaron es un unicornio

La fintech Stori, que presta a muchos mexicanos que no tienen cuentas bancarias, se convirtió en la segunda startup mexicana en 2022 en lograr una valuación de más de u$s 1.000 millones, lo que le otorga el estatus de "unicornio", luego de una ronda de financiamiento serie C de u$s 150 millones, dijo la compañía.

Stori alcanzó una valoración de 1200 millones de dólares con la ronda, liderada por BAI Capital, GIC de Singapur y GGV Capital. También participaron Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Vision Plus Capital, Goodwater Capital y Tresalia Capital.

"Los fondos se utilizarán para llegar a más usuarios de nuestro producto de tarjeta de crédito en México y expandir nuestra cartera con servicios de educación financiera", dijo Marlene Garayzar, cofundadora de Stori y primera mujer líder mexicana de un unicornio.

El equipo atrás de Stori

La startup ofrece préstamos en un país donde solo el 31% de la población tiene algún tipo de crédito, mientras que la mayoría de los mexicanos con tarjetas de crédito todavía tienden a usar tarjetas de crédito proporcionadas por minoristas, según la agencia de estadísticas del país.

"Hablamos con clientes potenciales para ver qué necesitaban y la mayoría dijo acceso a crédito, no solo una tarjeta, ya que querían una forma de comenzar a construir su historial crediticio y obtener acceso a créditos en el mercado", dijo.

Stori, que ofrece préstamos de tan solo 500 pesos mexicanos (u$s 24), acepta el 99% de sus solicitantes y trata de aprobar las solicitudes de tarjetas en 10 minutos. Garayzar dijo que la firma, que tiene más de 1,4 millones de clientes en México, apunta a llegar a 2 millones para 2023. También planea expandirse a otras partes de América Latina el próximo año, dijo, sin especificar a qué países, indicó Reuters.