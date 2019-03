Debate: ¿fortunas heredadas o creadas?, cuáles son los multimillonarios más jóvenes del planeta

Con las startups y los nuevos negocios crece la cantidad de millonarios, ¿pero cuántos de ellos se hicieron a sí mismos y cuanto lo lograron heredando?

Con el desarrollo de startups y negocios innovadores, crece la cantidad de millonarios en el mundo, ¿pero cuántos de ellos se hicieron a sí mismos y cuanto lo lograron por fortunas heredadas?

Eso sí, sea de una u otra forma, ninguno supera los 30 años de edad, y sus fortunas ya son cuantiosas.

Con apenas 21 años, la lista de los 10 multimillonarios más jóvenes del mundo la encabeza Kylie Jenner, dueña de Kylie Cosmetics y celebridad mediática que saltó a la fama por sus apariciones en televisión.

Miembro de la adinerada familia "Kardashian-Jenner", Forbes estima que su empresa vendió cerca de U$S360 millones el año pasado y que el total de su fortuna asciende a U$S1.000 millones.

Luego siguen las hermanas Alexandra y Katharina Andresen, herederas de la firma de inversiones noruega Ferd.

El cuarto lugar lo ocupa Gustav Magnar Witzoe, dueño de casi la mitad de Salmar ASA, empresa de su padre considerada una de las mayores salmoneras del mundo.

En la quinta posición está el irlandés John Collison, cofundador y presidente de Stripe, una firma que permite realizar pagos por internet.

Su hermano Patrick (que ocupa el décimo lugar de la lista) es cofundador y director ejecutivo de la misma compañía, que tiene una valoración que supera los U$S20.000 millones.

Completan el ranking Evan Spiegel, creador de Snapchat (quien se convirtió en uno de los más jóvenes directores ejecutivos de una empresa que transa en la bolsa a los 26 años) y Ludwig Theodor Braun (dueño del 10% de la empresa de artículos médicos que fundó su padre B. Braun.

El top 10 lo cierran Anna Kasprzak (quien junto a su hermano y su madre) son dueños de la fábrica de zapatos danesa ECCO y Jonathan Kwok, el hijo más joven del fallecido Walter Kwok, ex-presidente de la mayor empresa inmobiliaria de Hong Kong, Sun Hung Kai Properties.

Multimillonarios más jóvenes del mundo (en millones de dólares), según Forbes:

1- Kylie Jenner, 21 años, U$S 1.000

2- Alexandra Andresen, 22 años, U$S 1.400

3- Katharina Andresen, 23 años, U$S 1.400

4- Gustav Magnar Witzoe, 25 años, U$S 3.000

5- John Collison, 28 años, U$S 2.100

6- Evan Spiegel, 28 años, U$S 2.100

7- Ludwig Theodor Braun, 29 años, U$S 1.000

8- Anna Kasprzak, 29 años, U$S 1.000

9- Jonathan Kwok, 30 años, U$S2.500

10- Patrick Collison, 30 años, U$S 2.100

¿Fortuna heredada o hecha con tu esfuerzo?

Luego que la revista Forbes nombrara oficialmente a Kylie Jenner como la multimillonaria "hecha a sí misma" más joven del planeta, el debate sobre qué significa ser heredero o emprendedor, volvió a encenderse.

Forbes señala que los ingresos de su empresa subieron 9% el año pasado, alcanzando unos U$S360 millones. Con esos antecedentes y la evolución del mercado cosmético, Forbes estima que la firma de la joven está valorizada en al menos U$S900 millones. Y ella es dueña de todo el capital.

Si se suman otras fuentes de ingreso, Jenner acumula U$S1.000 millones, lo que la posiciona como la millonaria más joven de la historia "que se hizo a sí misma", a una edad más temprana que cuando Mark Zuckerberg ostentó ese título a los 23.

Y aunque en redes sociales y medios de comunicación han criticado duramente la idea de que ella forjó su fortuna con su propio esfuerzo -dado que heredó fama y fortuna familiar antes de ser la propietaria del imperio cosmético- Forbes considera que el sitial le corresponde porque es propietaria de la firma.

La discusión respecto al origen, los aportes familiares o la manera en que determinada persona construyó su riqueza, no son factores que califican a la hora de elaborar el ranking.

De todos modos, el debate sigue abierto, más allá de la lista Forbes, en el sentido de dónde se traza el límite que divide a un heredero de un millonario que hizo crecer su propia fortuna.

¿Tiene que haber comenzado desde cero?, ¿puede haber recibido un préstamo familiar?, ¿puede haber utilizado la red de contactos de sus parientes?, ¿se le tiene que haber ocurrido la idea a sí mismo?

Stripe: poca fama, mucho dinero

Como esa discusión es inagotable, al menos hay tres personas en la lista de los multimillonarios más jóvenes del mundo que no se hicieron cargo de negocios heredados.

Se trata de los hermanos Collison, que crearon el sitio de pagos electrónicos Stripe, y el de Evan Spiegel, creador de Snapchat.

En Septiembre de 2018, Stripe anunció una ronda de financiamiento por U$S245 millones que aumentó la valorización de su negocio a más de U$S20.000 millones.

La idea de crear este negocio se les ocurrió a los hermanos, nacidos y creados en el campo irlandés, cuando estaban en la universidad en Boston.

El éxito de Snapchat

Evan Spiegel ganó el título del director ejecutivo de una empresa que transa en bolsa en marzo de 2017, cuando solo tenía 26 años.

Diariamente cerca de 191 millones de usuarios utilizan esta red social para enviar mensajes que al poco tiempo desaparecen.

Esta aplicación ha enfrentado una dura competencia por parte de Instagram y está activamente buscando nuevos caminos para seguir desarrollando el negocio.

Spiegel fundó la empresa junto a su compañero de la Universidad de Stanford Bobby Murphy en 2011, concluyó BBC Mundo