Qué es un Chief Digital Experience Officer y por qué es clave en la experiencia de los usuarios

Su nacimiento y consolidación viene muy marcado por cómo han cambiado los consumidores y por lo que esperan de las marcas y de las empresas.

En los últimos tiempos, han aparecido nuevos perfiles, nuevos cargos y nuevas responsabilidades que buscan orientar a los directivos para que tomen decisiones en algunos de los terrenos con los que las empresas parecen tener más problemas.

Estos nuevos cargos conviven con diferentes corrientes, de la mano de una mayor especialización y especificidad.

En la lista de los nuevos cargos que las empresas están tomando con mayor relevancia se encuentra el Chief Digital Experience Officer, un directivo que se centra en la experiencias que se le sirven a los consumidores.

Actualmente, en las páginas de empleo estadounidense ya se pueden encontrar ofertas de empleo específicas para este perfil y una búsqueda en LinkedIn arroja 182.806 resultados, aunque están mezclados con otros perfiles de nombres y obligaciones parecidos.

El nacimiento y crecimiento de la presencia del Chief Digital Experience Officer viene muy marcado por cómo han cambiado los consumidores y por lo que esperan de las marcas y de las empresas.

El hecho de que la Generación Z esté entrando al mercado de consumo solo hará que su presencia vaya en aumento, porque en lo que trabajan estos directivos es algo muy vinculado a lo que los Z esperan y dan por sentado que la empresa hará por ellos.

Para los más jóvenes, las experiencias digitales se dan por descontado. Es lo que esperan de las marcas y quieren además que sean todo lo tech posibles (incorporando los últimos desarrollos y la innovación) y todo lo positivas y eficientes que puedan ser.

Los Z no separan tecnología y marketing. Esto es, esperan que la experiencia sea fluida y perfecta y que las cosas fluyan de la forma más adecuada. Y, por supuesto, también esperan ser entretenidos.

Para que las marcas estén a la altura posiblemente tendrán que redefinir su organigrama en marketing y ahí es donde entrará el Chief Digital Experience Officer, que se asegurará de que se cumplan con todos estos estándares.

El perfil está además muy vinculado al crecimiento de otro puesto directivo clave, el del Chief Experience Officer. Estos directivos se centran en los consumidores, diseñando estrategias que hagan que su experiencia sea lo más fluida y más eficiente posible. Esto es, son una especie de abogados de las necesidades de los consumidores dentro de la empresa. Tiene que ayudar a crear una cultura orientada al cliente en la compañía, hacer que la perspectiva del consumidor esté más presente o ayudar a que comprendan mucho más a los clientes.

En este caso, su ámbito de trabajo y sus responsabilidades no están limitadas a lo digital y al uso de las nuevas tecnologías, sino que abordan las experiencias de un modo mucho más transversal.

Por supuesto, su existencia no es una casualidad y no es una especie de golpe de buena fe de las empresas. Si existe este perfil y si es cada vez más importante es porque los consumidores valoran cada vez más las experiencias recibidas y, no menos importante, abandonan rápidamente a aquellas empresas que no cumplen con lo que esperan y que no les dan buenas experiencias.