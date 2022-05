Elon Musk perdió u$s10 mil millones tras la denuncia por acoso sexual

La cotización de Tesla en Wall Street sufrió una dura caída tras darse a conocer la denuncia contra el hombre más rico del mundo y fundador de la compañía

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, perdió u$s10.000 millones en un solo día tras darse a conocer una denuncia por acoso sexual en su contra realizada por una azafata de un jet privado de SpaceX, una de las compañías del mediático empresario.

La fortuna del multimillonario descendió de u$s212.000 millones a u$s202.000 millones, según el Índice de Multimillonarios elaborado por Bloomberg.

Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos Tesla -de la cuál Musk es CEO- se desplomaron 6,4% ese mismo día en Wall Street.

La mujer que denunció a Musk trabajaba como miembro de la tripulación de cabina en la flota de aviones comerciales y vivió el incidente en 2016.

La acusación contra Elon Musk (y su defensa)

Una azafata de un avión privado de SpaceX, que no cotiza en Bolsa, acusó a Musk por un caso de acoso sexual dentro de un avión de la compañía.

Sin embargo, la denuncia no prosperó tras un acuerdo por el que la compañía le pagó u$s250.000 a cambio de su silencio, según reveló el portal Business Insider (BI).

Musk negó los hechos, y alegó que la persona que dio su testimonio es "una activista de extrema izquierda de Los Ángeles".

"El único objetivo (de los que sostienen la denuncia) era interferir en la compra de Twitter", añadió que el periodista escribió su artículo sin haberle consultado.

Cómo surgió la denuncia

Según el artículo, Musk contrató un jet privado para un viaje a Londres en 2016 y pidió un masaje como parte de los servicios disponibles para altos ejecutivos.

En mitad del masaje, le mostró su pene en erección a la masajista -quien inicialmente había sido contratada como azafata- y le tocó sus muslos, diciéndole que si accedía a sus deseos podría "comprarle un caballo", pero ella se negó.

La azafata, cuyo nombre no se desvela, fue finalmente despedida en represalia por no acceder a los deseos de Musk, y contrató entonces a un abogado, pero en 2018 la compañía SpaceX le propuso un pago de u$s250.000 para no llevar el caso a los tribunales y nunca más referirse a él, en una reunión de su abogado en la que estuvo presente el mismo Musk, siempre según el artículo.

En medio del escándalo por la denuncia, Musk se reunió con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para analizar el "potencial económico" del país y anunció su plan para "monitorizar" la Amazonía y ampliar la red de internet que llegará hasta los puntos más remotos de la región gracias a su red de satélites.

Elon Musk selló un acuerdo con el gobierno brasileño para brindar conexión satelital a internet a unas 19.000 escuelas rurales

Musk y el encuento con Bolsonaro

El empresario se reunió con el jefe de Estado en un hotel de lujo en Porto Feliz, en el interior del estado de San Pablo, cuando faltan cinco meses para las elecciones presidenciales.

Sobre la mesa, según Bolsonaro, estuvieron temas como el "potencial económico de Brasil", las inversiones, la innovación, la conectividad y el uso de la tecnología para "reforzar la protección" en la Amazonía.

En ese sentido, Musk anunció el "lanzamiento" de su sistema de satélites Starlink en 19.000 escuelas sin conexión en áreas rurales, una tecnología que, según dijo, permitirá también la "monitorización" ambiental de la Amazonía.

"Necesitamos esa conectividad" para proteger la Amazonía, resaltó Musk ante un selecto grupo de empresarios y estudiantes.