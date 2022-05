Polémico: Elon Musk pagó una suma millonaria para "cerrar" una denuncia por acoso sexual

Elon Musk habría pagado 250.000 dólares a una azafata para retirar una denuncia se acosos sexual que había ocurrido mientras se realizaba un vuelo privado

Elon Musk está envuelto en un nuevo escándalo: el dueño de Tesla y SpaceX habría pagado 250.000 dólares a una azafata.

El motivo sería para concluir con una demanda por acoso sexual que interpuso en 2018 contra el magnate de un incidente ocurrido en el año 2016.

Según Business Insider, la mujer trabajaba como miembro de la tripulación de cabina en la flota de aviones comerciales de la compañía, y vivió el incidente en 2016.

La denunciante asegura que, en aquel momento, el empresario le enseñó sus partes íntimas, le frotó la pierna sin permiso y le pidió que le diera un masaje erótico, y a cambio él le regalaría un caballo.

¿Problemas para Elon Musk? El hecho de la denuncia de Elon Musk

La azafata relató que, después de ser contratada , le pidieron que se sacara a una licencia de masajista para poder dar masajes a Elon Musk.

Y fue durante una de estas sesiones en el avión cuando habría sucedido el incidente.

Al parecer, cuando la asistente entró, estaba "completamente desnudo" con la parte inferior de su cuerpo tapada con una sábana.

Tal y como contó la amiga de la supuesta víctima, durante el masaje, él "expuso sus genitales", la tocó y "se ofreció a comprarle un caballo si ella hacía más, refiriéndose a actos sexuales".

"Estaba realmente alterada. No sabía qué hacer", dijo la amiga.

"Antes del incidente, ella consideraba al señor Musk una persona a la que admirar pero después de que él se expusiera, la tocara sin permiso y se ofreciera a pagarle por sexo, ella se llenó de ansiedad".

Además, ella pensó que las cosas podrían volver a la normalidad y haría como si no hubiera pasado nada", le relato a Insider.

"Sin embargo, empezó a sentir que estaba recibiendo una especie de represalia en la que le recortaban los turnos, y empezaba a sentirse realmente estresada", detalló.

Tras considerar que su negativa a la propuesta de Musk había hecho que la dejasen de llamar en SpaceX, contrató un abogado y envió una queja al departamento de Recursos Humanos de la empresa.

Después de denunciar, el caso se resolvió con una reunión con un mediador y Elon Musk que evitó que la demanda llegara a un tribunal.

En noviembre de 2018, el magnate, SpaceX y la azafata firmaron un acuerdo de despido que concedía a la supuesta víctima un pago de 250.000 dólares a cambio de no demandar y no difundir información sobre el empresario o sus compañías.

Al parecer, la empleada sintió que "la estaban echando y castigando por negarse a prostituirse", declaró su amiga.

Elon Musk envuelto en un escandalo

La respuesta de Musk

El multimillonario Elon Musk denunció ayer a través de su cuenta de Twitter que eran "totalmente falsas" las afirmaciones de que había acosado sexualmente a una azafata en un avión privado en 2016.

"Tengo un reto para el mentiroso que afirma que su amiga me vio 'exhibiéndome': describe una sola cosa, cualquiera (cicatrices, tatuajes...) que no conozca el público. No podrá hacerlo, porque nunca ocurrió", tuiteó Musk.

Reuters no ha podido verificar la información de 'Business Insider' y ni Musk ni SpaceX respondieron a las solicitudes de Reuters para comentar la historia de Business Insider o los tuits de Musk.