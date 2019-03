Más allá del asfalto: Goodyear ya piensan en vehículos voladores y con ruedas como "hélices"

Durante la convención, los fabricantes de neumáticos mostraron que ya están pensando en la transformación de su negocio cuando los autos comiencen a volar

El Salón Internacional del Automóvil de Ginebra año dejó ver lo que serán los avances en materia de movilidad en los próximos años. Los vehículos autónomos y la conectividad fueron protagonistas indiscutidos, aunque también dejó algunas sorpresas.

Por ejemplo, los fabricantes de neumáticos ya están pensando en la transformación de su negocio cuando los autos comiencen a volar.

Tal es así que Goodyear presentó un flamante prototipo de rueda que tiene sus funciones tradicionales pero que, a su vez, puede moverse y cambiar a un modo "hélice". ¿Para qué es esto? Para los posibles coches voladores autónomos del futuro.

El Goodyear Aero es un neumático particular pero no deja de ser un prototipo, por lo que no hay planes reales para su desarrollo comercial.

Te puede interesar Conocé al hacker argentino que se volvió millonario encontrando fallas en Facebook, Google y Twitter

El neumático funcionaría como una rueda tradicional en la calle pero dispondría de un diseño multimodal capaz de inclinarse y actuar también como una especie de hélice para adaptarse a los coches voladores.

Este diseño multimodal incluiría un rotor de inclinación que actuaría como un tren motriz para transferir y absorber fuerzas hacia y desde la carretera en la orientación habitual pero también como un sistema de propulsión de avión, para proporcionar elevación. Por si sola la rueda no serviría para elevar el vehículo, pero con coches adaptados sí, según detalló la firma.

¿Cómo se impulsaría entonces? Según el prototipo sería con una fuerza magnética para proporcionar propulsión sin fricción. Esto permitiría las altas velocidades de rotación cuando la rueda esté inclinada.

Además, El Goodyear Aero no utilizaría una estructura neumática, ya que no tendría aire. Estamos ante un neumático sin aire ya que no sea suficiente flexible como para amortiguar los golpes cuando se conduce y lo suficiente fuerte como para girar a las altas velocidades necesarias por los rotores.

Si bien se trata de un prototipo, esta rueda dejó entreveer algunos de los planes de Goodyear respecto a las ruedas del futuro: este neumático incluye sensores de fibra óptica para monitorizar las condiciones de la carretera, el desgaste de los neumáticos y la integridad estructural del mismo, características compatibles con los modelos actuales.

A su vez, la inteligencia artificial también dice presente, ya que tendría un procesador para gestionar la información de los sensores e identificar posibles problemas relacionados en función del modo de vuelo o conducción.

Goodyear está investigando y desarrollando las tecnologías que harían posible este neumático y aprovecha este concepto para explorar los desafíos a los que podría enfrentarse en un futuro.