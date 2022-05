Cofundador del exchange BitMEX sentenciado a dos años: cuál es el delito que cometió

El cofundador y exdirector ejecutivo de la bolsa pionera de criptomonedas BitMEX, Arthur Hayes, ha sido sentenciado a una pena de dos años de libertad condicional que incluye el arresto domiciliario durante seis meses y el monitoreo de su ubicación.

Hayes recibió su condena en un tribunal de Nueva York tras haber sido acusado en 2020, junto a otros cuatro fundadores de BitMEX, de violar la Ley de Secreto Bancario, que exige la implementación de una "política adecuada contra el lavado de dinero" y la verificación de la identidad de los clientes de la bolsa.

BitMEX co-founder Arthur Hayes was sentenced to two years’ probation for failing to implement an anti-money-laundering program at the pioneering cryptocurrency exchange https://t.co/Xx369aIAcQ — Bloomberg (@business) May 20, 2022