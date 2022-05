Documentos lo prueban: Terraform Labs Korea fue cerrada antes de la caída de Luna

Nuevos documentos legales indican que existió la liquidación de dos oficinas surcoreanas y la disolución de la corporación Terraform Labs Korea antes de la caída del token Terra, y el consiguiente derrumbe de Luna.

El Registro del Tribunal Supremo del Corea, que tiene en sus manos la documentación, demuestran que la sede de Busan como la de Seúl fueron disueltas durante una junta general de accionistas el 30 de abril, y su desaparición se llevó a cabo el 4 y el 6 de mayo, respectivamente.

Esto es días antes de la aniquilación financiera de Terra (LUNA) y la stablecoin UST en las primeras horas del 10 de mayo, indicó Cointelegraph.

1/ We have published an amendment to Proposal 1623, incorporating the community’s feedback since its publication 2 days ago. Please see below for details ??https://t.co/liISBn3Baa — Terra ?? Powered by LUNA ?? (@terra_money) May 20, 2022