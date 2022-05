Disney+ cambia: así es el plan de suscripción que pretende poner en marcha

El servicio de streaming de la firma identificada con el ratón Mickey planea sumar minutos de publicidad para financiar el modelo de negocio. Los detalles

Para afrontar la merma de ingresos por la baja de usuarios, Netflix anunció un nuevo plan con publicidad, el cual será lanzado antes de fines de año. Sin embargo, no será la única compañía de streaming en apelar a esta idea: Disney+ también utilizará la misma estrategia.

Según informó la compañía, la nueva suscripción que ofrecerá (y que estará disponible en Estados Unidos a finde año y en 2023 llegará a más países) será más económico, pero incluirá anuncios.

En concreto serán cuatro minutos de publicidad promedio por hora, cantidad algo más reducida de lo que emiten otros servicios similares.

Además, la compañía informó que no emitirá en los contenidos dirigidos a niños menores de edad ni publicidades relacionadas con temas políticos o consumo de alcohol.

En los Estados Unidos, la plataforma lanzará una versión más económica pero que incluirá publicidad.

Disney+ también irá contra las cuentas compartidas

El servicio de streaming de la compañía identificada con el logo del ratón lanzó una encuesta entre sus usuarios en algunos países para conocer los motivos por los cuales comparten las credenciales de acceso con personas fuera de su hogar.

Estas son algunas de las opciones que ha planteado:

Las otras personas no usan el servicio con suficiente regularidad

Estas personas no quieren pagar el servicio

No pueden pagarlo y comparten los costos

La encuesta enviada por Disney+ encendió las alarmas entre los usuarios de la plataforma que comparten cuenta, y más tras el anuncio de Netflix.

Netflix aceleró la introducción de la suscripción con publicidad

Si se tiene en cuenta la dramática caída de suscriptores que sufre por primera vez en una década, el discurso de la Netflix cambió radicalmente: en una nota de prensa que acompañó a los resultados financieros se pudo leer que estaban "abiertos a la posibilidad de un modelo así".

Eso sí, no esperaban que sucediese hasta "dentro de un año o tal vez dos".

Netflix perdió más de 200.000 usuarios en el primer trimestre del año

Esta noticia llega en un momento más que apropiado, ya que desde la compañía de streaming tienen claro que eliminarán la posibilidad de compartir contraseña.

Este un modelo económico basado en publicidad busca lograr que esas personas se creen una suscripción propia para sumar usuarios si les compensa el precio.

Una medida con antecedentes

No es la primera empresa de streaming que utiliza esta modalidad de suscripción: tanto Hulu, HBO Max y Paramount Plus ya lo hacen, al menos en los Estados Unidos, y Disney Plus reveló que habilitará una modalidad de este tipo durante este año.

Al ver la enorme diferencia de precios que existe entre Netflix y sus competidores directos, es un claro cambio de rumbo para que las demás plataformas no les roben más usuarios y se vayan acercando poco a poco, según un artículo de Business Insider.