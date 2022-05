¿Alguna vez imaginaste poder pagar con una sonrisa? MasterCard lo hará posible con esta solución

La herramienta permitirá realizar pagos con solo sonreír ante una pantalla y el cobro se efectuará automáticamente en segundos. Cuando sería lanzada

La tecnología de pagos evoluciona a nivel mundial gracias al uso de la inteligencia artificial y ahora también de la mano del reconocimiento facial.

Esta convergencia entre ambas tecnologías está siendo cada vez más utilizada en aeropuertos, subterráneos y hasta en granjas de cerdos.

Ahora llega al pago en las tiendas, de la mano de la compañía MasterCard.

En una publicación en su web, la empresa confirmó el lanzamiento de MasterCard Biometric Checkout Program, una solución con la cual solo se necesitará sonreír al terminal de pagos para que este sea aprobado.

MasterCard prepara una solución para seguir impulsando las nuevas tecnologías de pagos

Así será pagar con una sonrisa

La iniciativa forma parte del impulso de MasterCard hacia las nuevas tecnologías de pagos. La misma será lanzada globalmente, siendo Brasil el primer mercado en el que la herramienta se pruebe.

La multinacional enfatizó en que la solución no requiere tarjetas ni tampoco de un dispositivo móvil. Únicamente se debe aprobar la factura de compra, y posteriormente sonreír a la cámara para confirmar el pago en las tiendas presenciales.

La idea surgió del hecho de que, en la mayoría de las veces, las manos de los compradores están ocupadas al momento de realizar un pago realizar un pago, resaltó MasterCard.

Ello genera que el proceso de pagar no sea del todo eficiente, no solo para clientes, sino también para los propios comercios. "Ya no hay que buscar el teléfono o la cartera cuando se tiene las manos ocupadas: la próxima generación de pagos en persona solo necesitará una sonrisa rápida o un gesto de la mano", detalló la firma.

La nueva solución de MasterCard permitirá pagar con reconocimiento facial

"Una vez inscrito, no es necesario ralentizar la cola de la caja buscando en los bolsillos o el bolso. Los consumidores pueden simplemente comprobar la factura y sonreír a una cámara o pasar la mano por encima de un lector para pagar. La nueva tecnología garantiza una experiencia de pago rápida y segura, a la vez que permite a los consumidores elegir cómo quieren pagar", agregó el comunicado.

La solución también se destaca por las ventajas que brinda a los comerciantes, como tiempos de transacción más ágiles y colas más cortas hasta un mayor grado de higiene y seguridad.

Además, el sistema de pagos puede integrarse con programas de fidelización y recomendaciones personalizadas para ayudar a los clientes a encontrar productos que les puedan interesar en función de sus compras anteriores.

La herramienta hará su debut con pruebas piloto en San Pablo, Brasil, aunque planea globalizarla posteriormente

Cómo inscribirse y cuándo se lanza la herramienta

Para inscribirse en el proyecto solo será necesario descargar una app en el móvil, o ir a una tienda autorizada en el Mastercard Biometric Checkout Program y alistarse.

Las primera pruebas iniciarán en la ciudad de San Pablo, Brasil. En el piloto, solo cinco tiendas de la ciudad contarán con la nueva función de pagos biométricos de la firma.

De todas formas, Mastercard planea llevar esta tecnología al resto del mundo.

Para el lanzamiento, Mastercard trabajó con plataformas especializadas en pagos contactless, entre los que se encuentran:

NEC

Payface

Aurus

PaybyFace

PopID

Fujitsu Limited

Similitud con Apple Pay y su Face ID

La nueva función de MasterCard se asemeja a lo ya propuesto por Apple Pay con su Face ID, en la que cada compra realizada es segura por estar autenticada con esta vía, Touch ID o la contraseña del dispositivo móvil, así como con un código de seguridad dinámico y único.

De esta manera, los teléfonos iPhone en Argentina ya puedne convertirse en una tarjeta de crédito y de débito para abonar transacciones en cualquier lugar que tenga un dispositivo POS con tecnología contactless para recibir el pago.

La solución se asemeja a la propuesta por Apple Pay, la cual recientemente llegó a la Argentina

La diferencia en este caso radica en que no se necesitará de ningún otro dispositivo o tarjeta. Con solo mostrar tu cara, los pagos quedarán autorizados rápidamente, lo que representa un nuevo avance en la industria de automatización de las compras.