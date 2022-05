Hay tres claves para crear videos virales como influencer y ganar en dólares

Ser influencer en una red social no es nada fácil, pero con mucha disciplina, trabajo y algunos trucos útiles, podés convertirte en uno de ellos

El formato de videos cortos hechos por influencers cambió la forma del entretenimiento en todo el mundo, y llegó para revolucionar el universo virtual e incluso competir con las plataformas de streaming más conocidas.

¿Por qué pasa esto? Los usuarios hoy prefieren contenidos entretenidos de corta duración y alto valor. De acuerdo a un estudio realizado por Opera Mediaworks, los videos que duran entre 6 y 8 segundos tienen un engagement superior a los de contenidos largos en un 36%.

En este escenario, Kwai, la red social de videos cortos que llegó a la Argentina en 2021, ofrece funcionalidades que hacen de la creación de videos un proceso entretenido y sencillo, permitiendo que todos celebren el lado divertido de sus días en cualquier espacio y lugar.

Kwai busca dar visibilidad a todos los estilos de vida con contenidos positivos e inclusivos, ya que cuenta con algoritmos únicos que no discriminan perfiles.

Es por esto que los usuarios encuentran en la app historias auténticas, así como una comunidad con la que conectarán y se identificarán rápidamente.

Para ser influencer se necesita disciplina, paciencia, trabajo y seguir una serie de trucos útiles

A la hora de empezar a subir videos a la red social es importante tener en cuenta los siguientes consejos para grabar tu video.

3 claves de la fórmula del éxito.

Sostener una estrategia de contenidos a lo largo del tiempo es muy importante y se pueden llegar a ver resultados rápidamente. Cuantos más videos subas, más visibilidad te va a dar el algoritmo inclusivo de Kwai. Por eso es importante que te hagas espacio en tu agenda emprendedora para generar, idealmente, al menos un vídeo por día. Esto te va a ayudar a aparecer más en la sección de "Para tí" y va a hacer que llegues a nuevas audiencias. Asegurate de que lo que publiques sea contenido útil, es decir que sea de valor para quien lo va a mirar. Todo lo que informa, educa o entretiene será más amigable para Kwai. Puede ser un truco generar una conversación con tu audiencia para tener más comentarios y likes. Los primeros tres segundos del video son fundamentales porque es lo que tarda un usuario en decidir si el contenido le interesa o no. Así que lo primero que tenés que mencionar en el audio y de manera escrita es el título, es decir, de qué trata tu video, así atraerás la atención de los usuarios.

¡No te olvides de revisar la sección descubrir!

En la sección "descubrir" de la aplicación se anuncian semanalmente los hashtags más usados y las tendencias del momento. Recordá revisarlos todos los días para poder generar contenido relacionado con las tendencias del momento. Usá aplicaciones para editar videos

El contenido en formato video corto es lo más popular cuando hablamos de Kwai, y hoy en día existen un montón de herramientas que te pueden ayudar a conseguir resultados súper profesionales.

Son fáciles de aprender, intuitivas y se puede ejecutar casi cualquier idea que tengas en mente. Desde las funcionalidades nativas de la app vas a poder agregar música, filtros, voz en off y muchos otros detalles que necesarios para expresar la personalidad de tu emprendimiento.

"Queremos llevar la creación de contenido a otro nivel. Por eso, invitamos a aquellos que no se han atrevido a crear contenido en formato de video corto a animarse, es un mundo totalmente nuevo que vale la pena explorar, con grandes beneficios y posibilidades para los creadores", cuenta Gustavo Vargas, Director de Comunicaciones de Kwai para Latinoamérica.

¿Cuánto ganan los influencers?

Eli Defferary, influencer española de finanzas en TikTok, tiene casi 30.000 seguidores en Instagram y 583.500 en TikTok y reveló detalles sobre las ganancias en redes sociales.

"Sobre lo que cobramos los creadores de contenido no hay nada claro… Hay algunos que dicen que cada 1.000 visualizaciones te pagan 10 centavos, otros que son cada no sé cuántas visualizaciones. No hay nada concreto", remarcó la joven.

No obstante, en la plataforma TikTok pudo comprobar que le pagan por día 1,5 o 2 euros, mientras que por un video -que tenga una importante cantidad de visitas- puede recibir más de 20 euros. "Subí un contenido con 9,5 millones de visitas, y solo por ese vídeo me pagaron 23 euros", detalló la influencer.

Sin embargo, Defferary hizo hincapié en que en la actualidad hay días que le pagan "muy poca cantidad". Y en esa línea, agregó que "no hay nada exacto" y TikTok, por su parte, tampoco precisa "exactamente cuánto es".

Instagram

En cuanto a Instagram, las herramientas son diferentes. Durante el verano pasado la influencer contó que hubo una especie de campaña cuando arrancó con la monetización en dicha red social.

"Tenías que llevar a cabo diferentes retos -por llamarlo de alguna forma- que consistían en hacer, por ejemplo, un directo a la semana de al menos 15 minutos. Otro era hacer un directo de al menos media hora con otro creador, y si completabas todos estos retos que te ponían, te daban un bonus de u$s100 dólares", contó Defferary.

En octubre pasado, Instagram lanzó la opción de publicar Reels. Y en ese marco, varios creadores de contenidos tuvieron la posibilidad de recibir miles de dólares: lo único que debían hacer era compartir Reels en su cuenta y conseguir millones de vistas.

Jackson Weimer, que tiene más de 113.000 seguidores en su cuenta de memes, contó en noviembre que Instagram ofreció pagarle u$s 8.500 si alcanzaba 9,28 millones de reproducciones en un reel.

A su vez, en ese mismo mes, la red social también ofreció a otros influencers una bonificación que oscilaba entre u$s1.000 y u$s35.000. Tiempo después, tras reunir más de 7,7 millones de vistas, Weimer recibió el pago de su bono de noviembre con u$s 6.827,01.

Y luego de que consiguiera esa bonificación por sus Reels, recibió otra propuesta en la que Instagram ofreció pagarle u$s 8.500 dólares por la misma cantidad de vistas (9,28 millones) antes del 26 de diciembre.

Facebook

Recientemente la red social informó que está ampliando la disponibilidad de Facebook Reels para iOS y Android a más de 150 países de todo el mundo y presentó mejores formas de ayudar a los creadores de contenido para que ganen dinero.

"Hay nuevas herramientas de creación y más lugares para mirar y crear", aseguraron desde la compañía fundada por Mark Zuckerberg. Facebook está creando una variedad de oportunidades para que los creadores ganen dinero por sus videos.

"Nuestro programa de bonificación Reels Play, que forma parte de nuestra inversión para creadores de u$s 1.000 millones, paga a los creadores elegibles hasta u$s 35.000 por mes según las vistas de sus carretes calificados"