Ya ganó más de un millón de euros estando en OnlyFans: el secreto detrás de su éxito

La influencer aspira a algún día a facturar unos 90.000 euros al mes y de esa manera lograr comprarse una mansión en Naples, Florida

Morgan Edwards considera que unirse a OnlyFans es la mejor decisión a nivel laboral que ha tomado jamás.

Residente de Shelbyville, Indiana, anteriormente compaginaba los trabajos de técnica veterinaria y trabajadora sexual. Se unió a la plataforma en junio de 2019 después de descubrir que otras mujeres que usaban Snapchat Premium para vender contenido para adultos estaban dando el salto a OnlyFans, que permite a los creadores publicar contenido y ganar dinero directamente de los suscriptores.

Sin estrategia al principio, Edwards comenzó a publicar fotos y videos explícitos de sí misma en su cuenta, ofreciendo una opción de 2,7 euros por adelantado para acceder al contenido inicialmente, con pagos mensuales de 27 euros después. Finalmente, la influencer introdujo 3 opciones de suscripción: 60 euros por 3 meses de acceso, 113 euros por 6 meses de acceso y 210 euros por 12 meses de acceso.

"Iba absolutamente a ciegas", explica Edwards, conocida bajo el seudónimo Kitty K. "Me limité a sentarme, observar y hacer lo mismo que los demás", añade la joven.

Edwards comenzó a facturar cerca de 11.000 euros al mes en octubre de 2019, pero vio el potencial de ganar aún más. (OnlyFans afirmó en diciembre haber pagado unos 4.493 millones a los creadores desde 2016).

"Había chicas que ganaban 27.000 euros al mes antes que yo, por lo que no me parecía una locura llegar a esa cifra. Poco tiempo después, cuanto más trabajaba, seguía viendo cómo aumentaban los números. Entonces me di cuenta de que tenía que dedicarme a esto a jornada completa", relata Edwards.

Si bien la pandemia provocó un aumento en la demanda de contenido de OnlyFans, los ingresos de Edwards también aumentaron drásticamente cuando añadió la opción en abril de 2020 de que los suscriptores pudiesen desbloquear ciertos videos. Estos pueden ser videos personalizados, que generalmente varían en precio de 22 a 90 euros.

Morgan Edwards

En 2020, Edwards ganó alrededor de 540.000 euros en OnlyFans, y en 2021 ganó alrededor de 674.000 euros, con al menos el 70% de esos ingresos en ambos años generados por las ventas de videos personalizados y el resto de suscripciones y videos con opción de desbloqueo. Estas cifras constituyen el neto de su sueldo. Business Insider ha podido verificar estos beneficios con la documentación proporcionada por Edwards.

Edwards actualmente atiende a aproximadamente 5.000 seguidores en OnlyFans y afirma que no tiene un horario específico, aunque gran parte del día lo dedica a grabar contenido y enviar mensajes a los suscriptores.

El pasado mes de agosto, Edwards había empezado a pensar en expandirse a diferentes plataformas, abriendo una cuenta en una web similar a OnlyFans llamada Fansly, algo que acabó haciendo cuando OnlyFans anunció (ese mismo mes) que planeaba prohibir el contenido explícito. (La plataforma se retractó de su decisión 6 días después).

En Fansly, se ofrece una amplia gama de niveles de precios para contenido similar al de una cuenta de OnlyFans. Los niveles van desde 2,70 euros por una suscripción básica de un mes para ver parte del contenido, hasta 1.612 euros por 6 meses de acceso a todo el contenido, así como a textos y videos personales. Edwards ha ganado alrededor de 13.500 euros en Fansly hasta la fecha, una pequeña parte de sus ingresos en OnlyFans.

La joven también está apostando por contenido no explícito en redes sociales. Se unió a Twitch en enero, jugando al Pokémon Shining Pearl de 2021 y creó un canal de YouTube con contenido clasificado como blog personal sobre sus viajes (ha viajado a Costa Rica 2 veces y recientemente regresó de las Maldivas). También está activa en TikTok (tiene alrededor de 79.000 seguidores) e Instagram (alrededor de 29.000 seguidores).

"Quiero tener una presencia conocida en internet ya que el objetivo es atraer más suscriptores", comenta Edwards sobre estas cuentas.

El objetivo de la influencer es llegar a ganar unos 90.000 euros al mes y comprar una mansión en Naples, Florida.

Pero por ahora, se conforma con que su familia acepte la carrera que ha elegido.

"Ahora, mi familia me admira. Todos en mi ciudad natal, en lugar de reírse de mí, me preguntan, ¿cómo lo has conseguido?", cuenta Edwards.