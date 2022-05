El Gobierno crea un programa para financiar proyectos de la economía del conocimiento

Lo hizo a través de la resolución 308/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial, que precisó que la mejora en la producción y la competitividad

El Ministerio de Desarrollo Productivo creó el Programa Soluciona II en la órbita de la Secretaría de Industria, con el objetivo de brindar asistencia financiera a personas jurídicas para favorecer la incorporación y el desarrollo de la economía del conocimiento para la diversificación de la producción y mejora de la competitividad industrial.

Lo hizo a través de la resolución 308/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial, que precisó que la mejora en la producción y la competitividad debe ser mediante el desarrollo, implementación o adopción de soluciones, productos y servicios innovadores generados por los sectores de la economía del conocimiento.

Además, la normativa aprobó el reglamento operativo del Programa, el cual definirá los procedimientos generales que regirán la ejecución y administración del mismo.

Asimismo, se convocó a las personas jurídicas interesadas en participar del Soluciona II a formalizar sus presentaciones a partir de mañana y hasta el día 10 de junio próximo.

Por otra parte, se designó a la Secretaría de Industria, como autoridad de aplicación del Programa, quedando facultada a dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para su implementación, como así también a modificar el reglamento operativo.

El monto máximo a financiar por proyecto a través de Aportes No Rembolsables (ANR) no podrá superar los $ 25 millones, y el mínimo solicitado no podrá ser menor a $ 5 millones.

Los montos solicitados a financiar a través de ANR deberán representar como máximo el 80% el valor total del proyecto, siendo necesario aportar, como mínimo, un 20% del valor del proyecto como contraparte, la cual deberá ser aportada por la persona jurídica beneficiaria del subsidio.

Potenciar videojuegos

Recientemente, el Ministerio del Desarrollo Productivo abrió la segunda convocatoria del Programa Potenciar Economía del Conocimiento. En esta oportunidad se enfoca en la industria de los videojuegos, para la que destinó $250 millones, con el objetivo de estimular su desarrollo y fortalecimiento de la industria local.

Con este fin, realizó la presentación del evento en Tecnopolis del estudio ANIMAR - Mocap, en el que funciona uno de los sistemas de captura de movimiento para la digitalización de personajes para TV, cine y videojuegos más importantes de latinoamérica.

Según el Observatorio de la Industria Argentina de Videojuegos, este subsector representó en 2020 más de $86 millones de dólares, de los que el 77% corresponden a exportaciones, teniendo como principales mercados a los Estados Unidos y Canadá.

De la presentación participaron María Apólito, Subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo; la secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura, Lucrecia Cardoso; el director del Laboratorio de Experiencia de Usuarios de la Universidad Nacional de Rafaela, Andres Rossi.

Asi como la vicepresidenta de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA), Florencia Fole; el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinsky; la gerenta general de Contenidos Públicos y Jésica Tritten.

Durante el evento actores en vivo demostraron cómo se realiza un videojuego mediante la técnica de motion capture (captura de movimiento). Y comentaron que el Estudio, ubicado en Tecnopolis busca albergar a todos los creadores de videojuegos que apliquen para el programa.

Allí, la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito, destacó: "Es importante entender que la aceleración tecnológica genera nuevas oportunidades y pone de relieve industrias que usan el conocimiento demanera creativa. La industria de videojuegos es un ejemplo de este tipo de actividades donde Argentina tiene ventajas para un desarrollo basado en el talento y en su potencial exportador".

Autoridades en el Macap

Desarrollo de la industria de videojuegos

En diálogo con iProUP, Apolito mencionó que la industria de videojuegos está creciendo despúes de la pandemia: "En el mundo hay 300 millones de gamers en todo el mundo, y Argentina es cuna del desarrollo, con algunos videojuegos emblemáticos como Preguntados. Además, tenemos pequeñas empresas que están comenzando y nosotros queremos impulsarlos a crecer".

Los proyectos aprobados en el programa Potenciar Industria de Videojuegos podrán acceder aun máximo de $6 millones en Aportes No Reembolsables (ANR).

Lucrecia Cardoso, subrayó que "el trabajo interinstitucional que estamos llevando adelante, junto con la articulación público-privada, son las claves para pensar estrategias comunes para potenciar y hacer sinergia en reconocer a la industria de los videojuegos como un sector estratégico, una gran fuente de valor agregado, generadora de trabajo y de divisas, con un gran potencial exportador".

Y como parte de la perspectiva inclusiva y de género habrá un beneficio adicional de $500 mil para los proyectos que tengan por objetivo estas temáticas o posean un porcentaje mayoritario de personal femenino ocupando cargos directivos en sus organizaciones.

Empresas privadas, públicas y mixtas; universidades; Unidades de Vinculación Tecnológica; organismos y entes públicos que no formen parte de la administración nacional, provincial o municipal centralizada, podrán presentarse a la convocatoria.

Esta es impulsada de forma articulada con el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de su Secretaría de Desarrollo Cultural, con el objetivo de fortalecer los estándares de calidad de la industria de los videojuegos, uno de los sectores que integran el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA),

De esta forma, buscan contribuir al aumento del empleo en ella, tanto de forma directa como indirecta.