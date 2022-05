La industria cripto juega sus cartas para obtener apoyo político: con quién y cuál ha sido el motivo

Frente a medidas enérgicas de los reguladores en EEUU, la industria de las criptomonedas está pidiendo ayuda a la senadora de Nueva York Kirsten Gillibrand

La legisladora demócrata Kirsten Gillibrand no es reconocida por su acercamiento al mundo de las inversiones, sobre el que quiere imponer controles más férreos, como sus esfuerzos para impedir el uso de información privilegiada en el mercado de valores. O incluso en el mundo cripto.

Pero ha sido la persona seleccionada para que la industris busque ayuda en este momento, y ejecutivos del sector la contactaron durante un reciente viaje a San Francisco en el que alternó una reunión con ellos en el Hotel St. Regis y un desayuno con inversores de capital riesgo.

El acercamiento muestra cómo el sector cripto se está preparando para lanzar su peso -y dinero- en torno a la política estadounidense. También muestra cómo los legisladores, incluidos los que no son conocidos por ser incondicionales de la criptografía, están preparados para beneficiarse de la generosidad de la industria.

Gillibrand está elaborando el proyecto de ley con Cynthia Lummis, una republicana de Wyoming que invierte personalmente en bitcoin. Se considera que la legislación del dúo tiene más posibilidades de convertirse en ley que muchos otros proyectos de ley sobre criptografía que se han presentado. Sin embargo, a pesar de la participación de la pro-cripto Lummis, el esfuerzo está poniendo nerviosos a algunos entusiastas de las monedas.

A muchos les preocupa que la legislación sea tan amplia que cause problemas imprevistos a las empresas en el futuro, según personas familiarizadas con el asunto. Otros piensan que los primeros borradores del proyecto de ley darían demasiado poder al presidente de la Comisión del Mercado de Valores, Gary Gensler, que dice que muchos activos digitales son valores y están sujetos a las estrictas normas de protección de los inversores de su agencia.

La industria cripto recurre a la senadora Kirsten Gillibrand

Acercamiento a políticos por parte de la industria cripto

El portavoz de Gillibrand, Evan Lukaske, dijo que la senadora de Nueva York ha mantenido reuniones con empresas de criptografía, reguladores y defensores de los consumidores mientras trabaja en la legislación. "La senadora Gillibrand está interesada en escuchar a las principales partes interesadas para desarrollar mejor un marco que promueva la innovación", dijo en un comunicado.

"Si el sector aún no se ha dado cuenta, llegará a comprender que en la legislación no siempre se consigue lo que se quiere", dijo Ian Katz, director gerente de Capital Alpha Partners. "Hay que estar dispuesto a transigir y a veces eso significa aceptar aspectos de un proyecto de ley que pueden no gustarte".

"Es muy poco probable que un proyecto de ley de activos digitales se apruebe en el Congreso sin que la SEC tenga un papel", añadió en un comunicado. "Es un proyecto de ley amplio porque hay áreas críticas en muchas partes de la ley que deben ser abordadas".

Lummis y Gillibrand tampoco son los únicos dos senadores que están siendo cortejados. Cory Booker, demócrata de Nueva Jersey, se unió a Gillibrand en uno de los eventos el mes pasado en San Francisco, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Por su parte, Coinbase Global Inc (COIN), la mayor bolsa de Estados Unidos, organizó una recaudación de fondos para Chuck Schumer a principios de este año, indicó Bloomberg.