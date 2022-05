Mirá como es el innovador "puerto aéreo urbano", el primero en su clase en el mundo

La construcción del "primer puerto aéreo urbano del mundo", Air One, ha comenzado en la ciudad de Coventry, banco de pruebas para esta tecnología

El Ayuntamiento de Coventry se asoció con la empresa emergente británica Urban-Air Port Ltd para exhibir Air One, un Puerto Urbano-Aéreo de despliegue rápido (un vertipuerto) que está diseñado para admitir vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) para pasajeros taxis aéreos y despliegue de drones para logística. A medida que se desarrolla la tecnología, se cree que Urban-Air Port podría admitir drones y eVTOL autónomos (o vehículos aéreos no tripulados).

Su capacidad para construirse rápidamente significa que tiene el potencial de implementarse a ritmo en áreas de todo el mundo. Su tamaño compacto significa que también podría implementarse en pueblos y ciudades, creando una red de conectividad para respaldar el movimiento de paquetes, desde entregas a domicilio hasta suministros médicos.

Urban-Air Port ha identificado West Midlands como un lugar ideal para comenzar a desarrollar esta red, con Coventry en el centro, como el corazón de la tecnología, la logística y la infraestructura.

Urban Airport Ltd está trabajando con el Centro Nacional de Diseño de Transporte de la Universidad de Coventry investigando el viaje del cliente de Air One, haciendo que el aeropuerto urbano sea accesible para todos, fácil de navegar y un placer de usar. El NTDC utiliza la realidad virtual inmersiva para permitir que las personas experimenten y contribuyan al diseño de este innovador sistema de transporte.

Del 28 de abril al 15 de mayo, Air One estará abierto al público, con visitas guiadas por el equipo de Urban-Air Port.