Lo logró y lo comparte: las estrategias de este millennial para independizarse a los 30 años

Este millennial asegura que nunca ha sido tan fácil ganar dinero de forma independiente. Logró independizarse a los 30, y comparte cómo lo hizo

Este millennial, a cinco años de haber comenzado su trayecto para independizarse, ya lograba superar su millón de dólares gracias a una estrategia en 7 pasos.

Grant Sabatier comenzó en 2010, a los 24 años, viviendo con sus padres, con sólo 2,26 dólares en su haber. "Hice una captura de pantalla de mi cuenta para recordar esta sensación y que me sirviera de motivación para el futuro", escribe Sabatier en su libro Libertad Financiera.

Para Sabatier lo primero es lograr sumar ingresos extras aparte de tu salario: "Si quieres alcanzar la independencia financiera lo más rápido posible, vas a tener que mejorar tu capacidad de generar ingresos extra". E hizo de todo: cuidar mascotas, vender entradas para conciertos, o revender ciclomotores antiguos

En su caso lo que detonó sus ingresos extras fue la creación de sitios web para empresas -ganaba hasta 50.000 dólares por proyecto -, y la compra y re-venta de nombres de dominio.

Nunca ha sido tan fácil ganar dinero, asegura el millennial

Con 37 años asegura que lo que hizo hace más de diez aún es vigente hoy en día.

"Nunca ha sido tan fácil ganar dinero en la historia", explica a Business Insider. "Internet ha nivelado realmente el campo de juego —es muy fácil llegar a posibles clientes a través de redes sociales, las webs y el correo electrónico—, ya que la barrera de entrada es extremadamente baja a la hora de lanzar cualquier tipo de negocio".

"Si quieres alcanzar la independencia financiera lo más rápido posible, vas a tener que mejorar tu capacidad de generar ingresos extra"

Para planificar por dónde empezar Sabatier aconseja hacer dos listas: una de las cosas que realmente te gusta hacer y otra de las cosas que se te dan bien, ver dónde ha coincidencias, y cómo se podría generar un negocio de ello.

Ya seleccionado el trabajo extra, hay que convertirte en el mejor en esa habilidad concreta:"[Los emprendedores] Se convierten en los mejores en esa cosa, y la gente los reconoce como uno de los mejores, por lo que son capaces de añadir más valor, cobrar precios más altos, y, naturalmente, se crea este efecto multiplicador".

Los consejos financieros del millennial

Aconseja centrarse en hacer una cosa realmente bien, en lugar de un montón de cosas decentemente bien. Para él, eso significa centrarse en escribir y crear sitios web. "Soy terrible en las redes sociales. Me estresan y nunca he podido ganar dinero con ellas, así que no me esfuerzo", cuenta. "Pero lo que sí se me da muy bien es construir páginas web para que se posicionen bien en Google y escribir contenidos, así que dedico mi tiempo a eso".

Lo siguiente, es tener paciencia: "Mucha gente, tanto si empieza un blog o un canal de YouTube como si lanza una empresa de tarjetas de felicitación o un negocio de peluquería canina, no se da cuenta de que, al principio, es un trabajo duro y no siempre es fácil. La gran mayoría del crecimiento del negocio va a ocurrir en el segundo, tercer y cuarto año".

Cuando emiece a ingresar dinero, agárralo e inviértelo, subraya Sabatier, que ahorró e invirtió casi todos sus ingresos extra "si estás ganando dinero de forma paralela, pero no lo inviertes, estás perdiendo el tiempo al no ganar tanto dinero como podrías", escribe.

"Si estás ganando dinero de forma paralela, pero no lo inviertes, estás perdiendo el tiempo"

Por otro lado agrega que: "Se ahorra más dinero si se controlan los gastos más importantes, es decir, la vivienda, el transporte y la comida, y eso se puede hacer sin la ayuda de un presupuesto formal". "Mucha gente pensaba que estaba loco, e incluso mi novia no venía a visitar mi cutre pero económico apartamento", recuerda Sabatier. "Definitivamente, tomé decisiones que mucha gente ni siquiera se plantearía".

También aprendió a ser un consumidor más consciente. "Cuando gastas dinero, no solo estás pagando algo con tus euros. También estás pagando con tu tiempo y el valor potencial futuro de esos euros"

Finalmente recomienda no perder de vista que "ahorrar dinero es ganar dinero". "Cada compra que haces es una concesión: si gastas dinero en una cosa, es menos dinero que puedes ahorrar o gastar en otra cosa".