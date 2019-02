Una más y van: otra automotriz lanza su sistema de carsharing en Argentina

Cada vez más, los fabricantes de autos buscan negocios alternativos para paliar la caída en ventas de 0km y el cambio en la movilidad. Los casos locales

Autos compartidos, alquiler por hora, subirse a un vehículo en una estación y dejarlo en otra, son algunas de las modalidades que las automotrices comenzaron a desplegar en el mundo para adaptarse a los nuevos modelos de movilidad.

La compra de un auto ya no está en la prioridad de las nuevas generaciones, y las marcas advirtieron que era necesario ofrecer otros servicios para cubrir sus necesidades.

Un caso concreto, que funciona ya en la Argentina, lo desarrolló Mercedes Benz. La marca de la estrella creó "teneslugar.com", un sistema de carsharing al cual se asociaron más de 10 compañías de diferentes rubros, donde los empleados, a través de la web, organizan sus viajes diarios.

Sin embargo, la automotriz premium, va por más y ya está pensando en lanzar este mismo servicio al público en general, decisión que está bien avanzada.

Luego fue Toyota quien creó Movility Service, un sistema que funciona como un alquiler de autos, pero con la facilidad de disponer del modelo que cada uno necesita en el momento y por el tiempo que lo requiera. Es decir, se puede tener una Hilux por una hora para trasladar un mueble en la caja; un Etios más económico por un día para hacer un viaje o un Lexus, su marca de alta gama, para darse el gusto de manejar un vehículo premium.

Ahora, quien se lanza a este universo de nuevas formas de movilidad es Nissan, quien desarrolló un sistema que comenzará en Capital Federal y se irá expandiendo a otras ciudades, aunque no lo confirmaron oficialmente desde la compañía.

Su desembarco, en esta primera etapa, cuenta con una flota de 20 vehículos y dos modelos: el March, el más chico de la casa, y el Kicks, el SUV del segmento B que es un éxito en el mercado local.

El sistema funciona de la siguiente manera:

- Se debe descargar una aplicación móvil en Apple Store y Google Play.

- El usuario debe registrarse y buscar el auto más cercano al lugar donde se encuentra.

- Con el mismo celular podrá abrir el vehículo.

- El alquiler puede ser por minuto, hora o día.

- El punto para retirar la unidad será en diferentes estacionamientos ubicados en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Ellos son Universidad de San Andrés; los shopping Paseo Alcorta, Alto Palermo y Dot; y los supermercados Jumbo y Vea.

- El interesado puede buscarlo en un punto y dejarlo luego en otro lugar.

- Luego pagará por el tiempo utilizado.

Cabe destacar que la opción de retirarlo en lugares públicos es uno de los diferenciales de Nissan con Toyota, ya que en el caso de la segunda el vehículo se retira en un concesionario.

En cuanto a los valores, por minuto se deberá abonar $7,30 para un auto base, con un valor que asciende a $440 por hora. Pasando las cinco horas se cobra el día, con un valor de 2.200 pesos. Y en caso de permanecer mucho tiempo parado se reduce la tarifa al 50 por ciento.

La propuesta de Nissan está en línea con su estrategia mundial denominada Nissan Intelligent Mobility, donde trabajan por una nueva visión de la movilidad, y es desarrollada con Awto, una empresa que brinda el servicio en Chile.

La misma ya cuenta con una página web en Argentina, donde aclara las diferencias de este servicio con un alquiler de autos.

Entre las ventajas que menciona es que awto no tiene horario de oficina como una rentadora, y se puede obtener el vehículo 24/7. Además, no establece un mínimo de días para tener el vehículo, incluye combustible, seguro y estacionamiento y el auto se retira al instante, desde la aplicación, sin procesos burocrático de por medio.

Recién dando sus primeros pasos, en la marca apuestan claramente a un futuro más sustentable, cómodo y práctico. Su última gran novedad había sido el lanzamiento del Leaf eléctrico, el primer modelo para pasajeros con esta tecnología que se vende en el país.