El Salvador tiene competencia como paraíso cripto: qué otro lugar se quiere llevar la corona

En la República de Vanuatu, al sur del Pacífico, hay una pequeña isla que ha sido rebautizada "Isla Satoshi". El proyecto, cuyo nombre está inspirado en el creador de la primera moneda digital del mundo, Satoshi Nakamoto, es un santuario privado de casi 3 millones de metros cuadrados que busca convertirse en la primera capital oficial de las criptomonedas y el "lugar para que la criptocomunidad llame hogar".

Ubicada entre Australia y Fiji, la isla tropical es propiedad de Satoshi Island Holdings Limited. Los líderes que están llevando a cabo el ambicioso proyecto son el grupo de entusiastas Denys Troyak, James Law, Taras Filatov y Benjamin Nero. El equipo explicó que la isla será una "verdadera criptoeconomía" donde las personas podrán pagar con monedas digitales y la propiedad estará representada en forma de tokens no fungibles (NFT).

Watch our video & see how we're turning a dream into reality!Yes, we already own the islandYes, we can develop as advertisedYes, the government supports our plan Yes, our team has relevant expertise????️#satoshiisland a home for crypto enthusiasts & professionals worldwide! pic.twitter.com/1O05kmfrN1 — Satoshi Island (@satoshiisland) January 27, 2022