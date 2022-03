Buenas noticias para bitcoin en los principales mercados de Latinoamérica

A menos de una semana para que termine el mes de Marzo, el precio del bitcoin en Latinoamérica alcanzó e inclusive superó el precio estimado

Luego de estar en una larga racha sobre los u$s 30.000 y sin superar los u$s 40.000, Bitcoin recibe a sus bitcoiners la mañana de este sábado cotizando por encima de u$s 44.000.

Este comportamiento de recuperación, de acuerdo a diversas fuentes, también ha sido copiado también en la región latinoamericana. Ahora veremos en cuanto se encuentra valorado el bitcoin en los principales mercados de LATAM.

Argentina

De acuerdo a las actualización de Ripio, el país sudamericano, se sigue manteniendo en la línea de los 8 millones de pesos argentinos (ARS) para la compra y para la venta. En este caso, el alza se vio reflejado en el precio para la venta ya que, la anterior semana se encontraba en los 7 millones de pesos argentinos (ARS)

Sin embargo, el activo digital mostró una diferencia en su variación pues esta vez la moneda virtual cierra esta semana con una variación positiva de +0.19%.

Colombia

En Colombia, la criptomoneda se encuentra cotizando por encima de los 165 mil pesos colombianos (COP) con variaciones positivas en las últimas 24 horas y los últimos 7 días. +0.1% y 6.8% respectivamente, según Buda.com.

Chile

En el territorio chileno el bitcoin también muestra una subida en su precio al momento de redactar este artículo. Usando como fuente a la exchange Buda.com, la criptomoneda se encuentra valorada por arriba de los 34 mil pesos chilenos (CLP).

Sin embargo, su variación respecto a las pasadas 24 horas es de -1% mientras que sobre a los últimos 7 días es de +2.5%.

México

En relación a México, el precio de la moneda virtual en la par MXN/BTC está para esta mañana en 126.83 pesos BTC. Mostrando entonces un comportamiento opuesto a lo que fue en el último análisis realizado. AsÍ lo mostró Bitso.com

Perú

Al contrario de la región azteca, en Perú el bitcoin sigue manteniendo subidas en su precio. En relación a Buda.com, la moneda digital está cotizando sobre los 164 mil soles peruanos (PEN), apostando a llegar a los 165 mil pesos peruanos (PEN).

Asimismo, la exchange dio cuenta de su variación en la región donde la de las últimas 24 horas fue de +0,1% y la semanal de +6,1%.

Venezuela

Por parte del país caribeño, Venezuela, SatoshiTango informó que, el bitcoin está valorado por arriba de los 169 billones de bolívares soberanos (VES) a poco de alcanzar los 170 billones de bolívares soberanos (VES). Mostrando una ganacia de valor de +1.00%, indicó Cointelegraph.