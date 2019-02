Video: Telefónica y SEAT mostrarán cómo funciona el auto conectado con 5G en el Mobile World Congress

La infraestructura de la ruta y los usuarios vulnerables "hablan" con los vehículos a través de la red móvil al emitir avisos al auto ante algún peligro

Las calles de L’Hospitalet de Llobregat durante el Mobile World Congress serán el escenario de los casos de uso de coche conectado y conducción asistida vía 5G en un entorno real.

Esto se logró a través del trabajo conjunto de Telefónica, SEAT, Mobile World Capital Barcelona, Ficosa, ETRA e i2CAT y con la colaboración de CTTC y UPC.

También han participado Ericsson y Qualcomm Technologies, para equipar tanto a los vehículos como al entorno que los rodea con una tecnología que les permite intercambiar información, con el principal objetivo de incrementar la seguridad en la carretera.

Te puede interesar Así es por dentro la startup argentina que revolucionó la industria del litio con sus baterías ultradelgadas

Un elemento clave para hacer realidad estos casos de uso son la tecnología C-V2X (Cellular Vehicle to Everything) que ofrece una asistencia a la conducción al permitir que el vehículo se comunique con todos los elementos del entorno (otros coches, semáforos, señales de circulación, peatones, ciclistas, motos, etc.).

Además, para que los coches "hablen" con la ciudad es necesario que las latencias sean mínimas y por ello es preciso desplegar capacidades 5G en la red actual, concretamente la capacidad del servidor Edge Computing, un gran cerebro distribuido que aloja los contenidos y aplicaciones muy cerca de donde los consume el usuario.En concreto, los tres casos de uso de conducción asistida que se mostrarán en Barcelona en los alrededores de la Fira del Mobile World Congress son:

Detección de un peatón en un paso de cebra: el semáforo detectará a través de una cámara térmica la presencia de peatón en el paso de cebra y, vía Edge Computing, avisará a los vehículos que mostrarán un mensaje de aviso en el cuadro de mandos en el caso de que sea necesario.

Detección de ciclista en giro a la derecha: la bicicleta dotada de conectividad y con una solución de localización ultra precisa, vía edge, se comunica con los coches de su alrededor para informarles de su ubicación. En caso de posible colisión, los coches mostrarán un mensaje de aviso en el cuadro de mandos. La bicicleta está localizada gracias a las balizas ultrawideband que se han desplegado en la ruta.

Detección de un coche parado en la el camino con baja visibilidad: el coche parado en una zona de la ruta con baja visibilidad activa las luces de emergencia y automáticamente avisa al resto de vehículos que se le aproximan con un mensaje en el cuadro de mandos. Esta comunicación se realiza vía el interfaz comunicación directa.

SEAT ha aportado dos vehículos, uno modelo Ateca y otro Arona, equipados con la última tecnología en conectividad y modificados para poder ofrecer advertencias al conductor a través del cuadro de instrumentos. Mientras que Telefónica ha contribuido ofreciendo la conectividad extremo a extremo y, como novedad, abriendo su red para que terceros puedan desplegar aplicaciones en el borde de la red, como en este caso es la de gestión de tráfico.

Por su parte, Ficosa ha desarrollado y producido la plataforma de comunicaciones C-V2X embarcada en el vehículo que permite la transmisión de información de un coche a cualquier entidad que pueda afectar al vehículo, y viceversa; i2CAT, es el encargado del desarrollo de la solución de localización ultra precisa para la bicicleta; ETRA, provee y suministra la infraestructura de carretera vial y ha colaborado en dotar de conectividad a los cruces semafóricos, y Mobile World Capital Barcelona, como representante de 5G Barcelona, es el supervisor global del proyecto además de dar soporte en la coordinación del mismo.

En cuanto a Ericsson, suministra la tecnología 5G y Qualcomm Technologies, provee la plataforma de conectividad de la próxima generación tanto de la comunicación de redes, así como de la comunicación directa.