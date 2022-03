Alerta: potente ciberataque filtró cuentas y contraseñas de miles de dominios de AFIP y MiArgentina

Los ciberdelincuentes supieron aprovecharse de la situación pandémica de COVID-19 de los últimos dos años para fomentar nuevos ataques contra usuarios de peso pesado como los gobiernos, donde ya existen múltiples formas de llevar a cabo engaños que cada vez presentan formatos más sofisticados.

Fresco aún el caso de la filtración de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el gobierno argentino no es ajeno a esta creciente tendencia, ni mucho menos.

Ahora, se difundió una nueva brecha de seguridad, con información sensible extraída directamente de las bases de datos del varios gobiernos alrededor del mundo, incluyendo al argentino.

La empresa especializada en ciberseguridad DarkTracer, confirmó la filtración 1.7 millones de accesos, entre los que se encuentran usuarios y contraseñas, de aproximadamente 47.000 dominios gubernamentales de múltiples países.

Entre los dominios que fueron filtrados en la Argentina aparece el portal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la aplicación MiArgentina.

En total, existirían, al menos unas 256 páginas argentinas involucradas en la filtración, según datos preliminares citados por el sitio InfoTechnology.

Stealer Malware Intelligence Report - Government1,753,658 credentials of 49K+ government sites have been leaked from users infected with Stealer malware.*The users may include government users or public users of gov public services*TOP 10,000 sites:https://t.co/6cBABpuzL4 pic.twitter.com/zmp5a0d92p — DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence (@darktracer_int) March 2, 2022