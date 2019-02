Insólito: las nuevas zapatillas inteligentes de Nike se bloquean por una falla en su app de Android

Las Adapt BB de la firma de Oregon han dejado de funcionar para cientos de usuarios luego de una actualización fallida de su aplicación para Android

A pocas semanas de su lanzamiento, las nuevas zapatillas inteligentes Adapt BB de Nike - famosas por su tecnología de atado automático - han dejado de funcionar para cientos de usuarios debido a una actualización defectuosa de Android.

Los afectados aseguran que sus calzados (cuyo valor es de u$s 350) ya no se emparejan con la aplicación de Nike, lo que significa que no pueden usar la función de autosujeción .

Algunos han tenido éxito al hacer que las zapatillas funcionen nuevamente después de un reseteo completo. No está claro si estos usuarios afectados aún pueden ajustarlas manualmente con los botones laterales, o si la actualización fallida bloqueó por completo esta función .

En este sentido, informes revelan que la actualización hizo que el motor dejara de funcionar, incluso a través de los botones físicos.

El problema parece estar concentrado en una versión anterior del software integrado en las zapatillas de Nike. Algunas zapatillas no se despacharon con la última versión de esta app y, si no reciben la actualización a tiempo, el proceso de emparejamiento con la última versión de la aplicación de Android falla, provocando el bloqueo.

Vale destacar que la aplicación de Android no es muy buena, incluso cuando efectivamente está funcionando. Los usuarios han indicado que no está tan desarrollada como la versión de iOS y le faltan características fundamentales, como la capacidad de establecer diferentes ajustes preestablecidos de atado.