El Salvador: el presidente pronostica un "gigantesco aumento de precio" para Bitcoin

Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, no se anda con vueltas. Luego que el Fondo Monetario Internacional (FMI) instara a su gobierno a eliminar el estatus de "moneda de curso legal para Bitcoin (BTC), el primer mandatario respondió con firmeza.

En su cuenta personal de la red social Twitter (@nayibbukele), Bukele predijo que Bitcoin finalmente experimentará un "gigantesco aumento de precio" a raíz de su suministro limitado de apenas 21 millones de monedas digitales.

El presidente utilizó la característica de escasez de Bitcoin, y resaltó que existen "más de 50 millones de millonarios" en el mundo, y no hay suficiente Bitcoin si cada uno de ellos quisiera poseer al menos 1 BTC.

"No es suficiente ni para la mitad de ellos. Un aumento gigantesco de precios es solo cuestión de tiempo", enfatizó el jefe de Estado de El Salvador.

There are more than 50 million millionaires in the world.Imagine when each one of them decides they should own at least ONE #BitcoinBut there will ever be only 21 million #BitcoinNo enough for even half of them.A gigantic price increase is just a matter of time. — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) January 31, 2022