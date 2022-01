Todo vale: un joven se hace millonario vendiendo sus selfies como NFT

Sultan Gustaf Al Ghozali, un estudiante de informática de 22 años de Semarang, Indonesia, convirtió y vendió casi 1.000 selfies en NFT. Según Ghozali, se hizo fotos a sí mismo durante cinco años -entre los 18 y los 22- como una forma de recordar su viaje de graduación.

Las selfies de Ghozali se tomaron estando sentado o de pie frente a su ordenador, que posteriormente se convirtieron en NFT y se subieron a OpenSea en diciembre de 2021. El artista fijó el precio de cada NFT selfie en u$s 3 sin esperar el interés de compradores serios. Al monetizar sus imágenes sin expresión, Ghozali dijo: "Pueden hacer lo que quieran, como voltear o lo que sea, pero por favor, no abusen de mis fotos o mis padres se sentirán muy decepcionados conmigo. Creo en ustedes, así que por favor cuiden mis fotos".

En contra de sus expectativas más descabelladas, la oferta de NFT de Ghozali explotó cuando miembros destacados de la comunidad cripto en Twitter mostraron su apoyo comprando y comercializando la oferta.

Con el aumento de la popularidad, uno de los NFT de Ghozali se vendió por 0,247 Ether (ETH) el 14 de enero. con un valor de u$s 806 en el momento de la compra, según AFP. El joven emprendedor también añade un toque de personalización al proporcionar algo de información de fondo junto con los selfies, lo que aumenta la rareza de los NFT.

every #NFT photo I take has a story behindThis photo was taken during the second corona vaccine https://t.co/pZfJKoKuc9 — Ghozali_Ghozalu (@Ghozali_Ghozalu) January 11, 2022